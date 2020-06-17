Сотрудник СОБРа В Челябинске облил краской и зарезал экс-супругу на работе в хостеле

В Челябинске задержан 35-летний сотрудник Росгвардии, подозреваемый в убийстве бывшей супруги.

14 июня рабочей одежде и в маске сотрудник СОБРа прибыл в хостел, в котором работала его экс-супруга. Сначала он плеснул 32-летней девушке в лицо краской, а затем начал наносить удары ножом в шею и грудь.

Убитая перед смертью смогла позвонить в «скорую», но медики не успели ее спасти. На ее теле насчитали порядка 20 ножевых ранений, пишет «360».

Супруги были разведены. С отцом оставался 13-летний ребенок, а с матерью – шестилетний. Утверждается, что мужчина постоянно ревновал супругу и был уверен, что та изменяет ему, когда он в командировках.

Сейчас рос гвардеец арестован на два месяца районным судом. Свою вину он полностью признал.

Напомним, что в России с 2019 года не прошел ни одного чтения законопроект о профилактике семейно-бытового насилия.