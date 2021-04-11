Против девятиклассника в Петербурге возбудят уголовное дело за стрельбу в школе

Без пострадавших обошелся инцидент в ГБУ «Морская школа» в Санкт-Петербурге, пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Ученик 2005 года пронес в школу пневматическое оружие и открыл стрельбу по детям. Нападавшим оказался ученик девятого класса.

В итоге учитель отобрал у подростка оружие, а тот скрылся с места происшествия.

Позже стрелок в сопровождении матери явился в полицейский участок, где был опрошен. Сейчас решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

Ранее Sobesednik.ru писал об инциденте в Московском хореографическом училище, где подросток привел в действие пиротехнический продукт.