Минздрав сообщает о двух пострадавших при стрельбе на Лубянке фээсбэшниках

Радио «Эхо Москвы» цитирует сообщение Минздрава о двух серьезно пострадавших при стрельбе на Лубянке сотрудниках ФСБ.

«Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщает об одном убитом и двух пострадавших сотрудниках правоохранительных органов.

По последним сообщениям, стрельба вечером 19 декабря была открыта неизвестными в приемной здания ФСБ. АГН «Москва» цитирует сообщение ФСБ о том, что их было трое и двое были уничтожены на месте. Также подтверждается информация об убитом нападавшими при побеге сотруднике ГАИ.

дополнение:

Сообщения о стрельбе в приемной опровергают со ссылкой на ФСБ;



АГН «Москва» аннулировало сообщение

Один из нападавших выбежал на улицу и забаррикадировался в одном из помещений на Большой Лубянке, где и был уничтожен. Возможно, именно это были те два выстрела, которые слышали очевидцы уже после сообщений о «нейтрализации» нападавших.

Сейчас на месте происшествия восстанавливается уличное движение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), сообщается на сайте ведомства.

Об инциденте доложено президенту РФ Владимиру Путину. В момент происшествия он находился в Кремле на праздничном концерте в честь Дня работника органов безопасности Российской Федерации.