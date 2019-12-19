Выстрелы на Лубянке – уже после объявления о нейтрализации нападавшего

В настоящий момент сотрудники полиции оттесняют журналистов к метро «Лубянка».

«Ничего интересного вы тут не увидите», — сообщил один из офицеров.

Полицейский загоняет всех в метро, хотя, как сообщал «Интерфакс», вход туда был ограничен — как раз по просьбе стражей порядка.

Еще агентство обращает внимание, что в момент инцидента в Кремле проходил концерт в честь Дня работника органов безопасности России, на котором присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Также поступает информация о том, что людей высаживают из следующего мимо места событий и оцепления транспорта. Лубянскую площадь освободили от машин, проводилась эвакуация людей.

Сообщения о стрельбе в районе общественной приемной ФСБ около дома 12 по улице Большая Лубянка поступили вечером 19 декабря. Стрельбу открыл неизвестный, который якобы был «нейтрализован».

В официальных сообщениях упомянуто о наличии пострадавших, но не названо их число. Слухи о погибших, распространяемые в том числе в телеграм-каналах, не получили официального комментария.

Позднее Минздрав сообщил о двух серьезно раненых сотрудниках ФСБ.

«Русская служба Би-би-си» со ссылкой на очевидцев на месте событий цитирует переговоры сотрудников служб правопорядка, которые обсуждают некую «зачистку» в близлежащих домах.