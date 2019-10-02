Причиной пожара на складе в Новокузнецке могла стать утечка газа

СК завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели трех человек при пожаре в Кемеровской области.

Как сообщается на сайте ведомства, авария произошла на складе кровельных изделий в Центральном районе Новокузнецка Кемеровской области. На месте происшествия были обнаружены тела 28- и 38-летнего мужчин, а также 62-летней женщины. Один пострадавший госпитализирован.

После ликвидации пожара из помещения было вынесено три газовых баллона.

В ближайшее время будет проведен ряд экспертиз. Выясняется, кому принадлежало сгоревшее помещение и какие именно работы выполняли потерпевшие.

По предварительной версии, причиной пожара стала утечка газа из баллона в помещении покрасочного цеха.

Напомним, 21 сентября произошел серьезный пожар в крупном ТЦ во Владивостоке. Сообщалось, что его причиной мог стать взрыв газового баллона.