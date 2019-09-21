Причиной пожара в крупном ТЦ во Владивостоке мог стать взрыв газового баллона

Около четырех часов потребовалось пожарным, чтобы локализовать крупный пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке.

Как пишет «РИА Новости», пожар в крупнейшем торговом центре города начался около 6:00 по местному времени (примерно в 23:00 пятницы по московскому) и охватил полторы тысячи квадратных метров. По данным спасателей, очаг возгорания находился в кафе на одном из этажей. Предположительно, причиной пожара стал взрыв газового баллона.

Сейчас открытое горение ликвидировано, пожар локализован. Пострадавших нет. Масштаб разрушений пока оценить сложно. Сообщается, что частично обрушились внутренние конструкции здания.

Напомним, 25 марта 2018 года в результате крупного пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек. На месте трагедии в сентябре 2019 года открыли памятный сквер.