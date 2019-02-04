На месте пожара в здании 1912 года в центре Москвы обнаружен седьмой погибший

Возгорание на втором этаже дома по адресу Никитский бульвар, 12 произошло в ночь на 4 февраля.

РИА Новости сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах об обнаружении седьмого погибшего на месте пожара в Пресненском районе ЦАО Москвы. ТАСС цитирует заявление представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлии Ивановой, согласно которому один из погибших — несовершеннолетний.

Предварительной версией причин возгорания называют «неисправность электрооборудования». Ранее также говорилось о вероятности возгорания «остатков газа» или «аэрозольных баллончиков»; по факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Несколько десятков жильцов были эвакуированы, двое в тяжелом состоянии находятся в Институте имени Склифосовского.