Уголовное дело возбудили после гибели людей при пожаре в Москве

СК возбудил уголовное дело после пожара в Москве, в результате которого погибли четыре человека.

Ранее Sobesednik.ru писал о гибели четырех человек при пожаре в жилом доме на Никитском бульваре. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. По уточненным данным, огонь охватил две квартиры на четвертом и пятом этажах. Возгорание ликвидировали утром в понедельник, 4 февраля.

«Интерфакс» сообщает со ссылкой на представителя столичного главка Следственного комитета (СК) Юлию Иванову, что дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности.

Как передает РИА «Новости», из дома эвакуировали 42 человека, в том числе восьмерых детей. «По данным МЧС, на месте пожара был хлопок: возможно, остатки газа в газовой системе или аэрозольные баллончики», – пишет агентство.

Горевший дом №12 на Никитском бульваре построили в 1914 году, отмечает «Интерфакс». Здание не относилось к объектам культурного наследия.

В Сети опубликовали видео с места ЧП.