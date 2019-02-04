В центре внимания
Фото: Global Look Press
Депутатам должно быть больно. За других
На месте пожара в здании 1912 года в центре Москвы обнаружен седьмой погибший
Дышать "Красной Москвой" и аплодировать: как работает массовка на ТВ-съемках

Новости дня

04 февраля, понедельник

[13:17]На месте пожара в здании 1912 года в центре Москвы обнаружен седьмой погибший
[11:55]Более 70% россиян считают необоснованными претензии к РФ из-за ДРСМД
[11:46]СМИ узнали о проблемах со статусом погибших в Сирии россиян
[11:12]В военном училище под Ульяновском ищут источник эхинококкоза у курсантов
[11:06]Росгвардия выступила за ужесточение наказания для сторожей
[10:35]Семье футболиста Салы сообщили об обнаружении его самолета на дне Ла-Манша
[10:28]Уголовное дело возбудили после гибели людей при пожаре в Москве
[10:06]ФСБ предложила внедрить свои сим-карты при переходе к сетям 5G
[09:38]Пассажир выжил после падения под поезд на станции метро "Новокузнецкая"
[09:36]Социологи заявили о неизменности числа желающих уехать из РФ
[09:21]Облачную погоду, мокрый снег и +2 градуса пообещали москвичам 4 февраля
[09:15]В Башкирии проверят полицейских, скинувших пенсионера со скамейки
[08:48]Школьных учителей предложили лишать половины зарплаты за агрессию
[08:29]Размер дорожных знаков решили уменьшить по всей России
[08:00]Морозы помешали самолету из Москвы долететь до пункта назначения
[07:44]Трое погибли при отравлении угарным газом в гараже Москвы
[07:34]Минздрав объяснил годовой рост числа онкобольных на 18 тысяч
[07:14]Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в центре Москвы

03 февраля, воскресенье

[16:16]В СЗАО задержали мужчину, ранившего ножом полицейского в ходе ссоры
[14:43]На водителя перевернувшегося под Калугой автобуса завели уголовное дело
[13:42]Сибирские холода придут в столичный регион в течение следующей недели
[13:25]Фильм "Рома" Куарона получил главную премию Гильдии режиссеров США
[12:53]Семь человек, в том числе четверо детей, стали жертвами ДТП под Калугой
[12:43]Сын Сэлинджера намерен опубликовать неизданные книги отца в течение 10 лет
[12:15]Семен Слепаков прокомментировал кражу полотна Куинджи из Третьяковки
[11:39]Один человек погиб и 20 пострадали в ДТП с детским автобусом под Калугой
[10:58]В Москве задержали бармена, убившего клиента на открытии паба в ЦАО
[09:57]Следователи изучают обстоятельства смерти Децла в курилке ижевского клуба
[09:45]В Петербурге начали проверку после слов школьницы об избиении учительницей
[08:12]Близкие сообщили о смерти Децла из-за остановки сердца
[07:58]Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца выпишут в ближайшие дни
[07:42]В РФ стартовали продажи устойчивого к прослушке телефона за ₽85 тысяч
[07:24]Мокрый снег, гололед и +2 градуса пообещали москвичам 3 февраля

02 февраля, суббота

[17:03]В школе Якутска откроют новые классы из-за слухов о дискриминации
[16:34]Мужчину зарезали на стройке в центре Москвы
[16:25]Следствие пустило активистку "Открытой России" на похороны дочери
[16:03]У нарушителей границ России предложили отбирать имущество
[15:32]Экс-мэра Тулы Толкачеву задержали на Кипре по запросу России
[14:26]Правозащитников обеспокоили травмы похитителя картины Куинджи
[13:50]На сайте Думы отчитались о благотворительной деятельности Володина


Фото: Shutterstock
Плюсы и минусы невозвратных билетов на поезд
// фото: Андрей Аркуша / Global Look Press
Зима в городе: как спасти лицо и волосы от непогоды
Фото: Global Look Press
Возврат продуктов: сложно, но возможно
Фото: Shutterstock
Трехдневный детокс: как привести себя в форму на очищающей диете
Фото: Global Look Press
Как определить, пройдет простуда сама или нужно идти к врачу
фото: CHROMORANGE / Bilderbox / Global Look Press
Подводные камни пяти самых популярных диет: почему вы набираете вес
Андрей Макаревич и его сын, актер Иван Макаревич // фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Кем стали дети "отцов" и "матерей" русского рока во взрослой жизни?
Фото: Shutterstock
Девять шагов к победе над бессонницей: советы специалиста
Фото: Global Look Press
Пять вещей на вашей кухне, которые на самом деле вам не нужны
фото: West Coast Surfer / Global Look Press
Названы семь видов спорта, продлевающие жизнь эффективнее других

Уголовное дело возбудили после гибели людей при пожаре в Москве

Общество

СК возбудил уголовное дело после пожара в Москве, в результате которого погибли четыре человека. 

Ранее Sobesednik.ru писал о гибели четырех человек при пожаре в жилом доме на Никитском бульваре. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. По уточненным данным, огонь охватил две квартиры на четвертом и пятом этажах. Возгорание ликвидировали утром в понедельник, 4 февраля. 

«Интерфакс» сообщает со ссылкой на представителя столичного главка Следственного комитета (СК) Юлию Иванову, что дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности. 

Как передает РИА «Новости», из дома эвакуировали 42 человека, в том числе восьмерых детей. «По данным МЧС, на месте пожара был хлопок: возможно, остатки газа в газовой системе или аэрозольные баллончики», – пишет агентство. 

Горевший дом №12 на Никитском бульваре построили в 1914 году, отмечает «Интерфакс». Здание не относилось к объектам культурного наследия. 

В Сети опубликовали видео с места ЧП. 

поделиться:
Надежда Цапок // Фото: стоп-кадр с YouTube

Общество

Надежда Цапок ищет инвесторов для возвращения земель "бабушки Данько"

Читать далее >

Общество

Более 70% россиян считают необоснованными претензии к РФ из-за ДРСМД

Читать далее >

Общество

СМИ узнали о проблемах со статусом погибших в Сирии россиян

Читать далее >

Политика
Арест Арашукова: сигнал для Северного Кавказа или начало "чистки"?
На сайте Думы отчитались о благотворительной деятельности Володина
Путин объявил о приостановке участия РФ в ДРСМД и о создании ракет
Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД со 2 февраля
Общество
Надежда Цапок ищет инвесторов для возвращения земель "бабушки Данько"
Более 70% россиян считают необоснованными претензии к РФ из-за ДРСМД
СМИ узнали о проблемах со статусом погибших в Сирии россиян
В военном училище под Ульяновском ищут источник эхинококкоза у курсантов
Колумнисты
Avatar

Кара-Мурза-ст.
Владимир

журналист

То, что Путин недавно сказал о лжеуниверситетах, где каждый хочет занять должность и стать деканом, можно отнести и к экспертам ток-шоу: нужным людям всегда найдется теплое местечко

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В терминальной стадии любая система гениально выбирает самоубийственные шаги. А выйдя из интернета, как знать, мы и в самом деле перестанем склочничать и научимся договариваться

Avatar

Шеин
Олег

депутат Госдумы

Люди видят, что у них пытались отнять деньги. Если раньше общество реагировало с неприязнью, но менее чувствительно, то сейчас люди воспринимают такие шаги как циничное намерение их ограбить


Культура и ТВ
Главный хранитель Русского музея: Возврат картины Куинджи – имиджевый случай
Фильм "Рома" Куарона получил главную премию Гильдии режиссеров США
Сын Сэлинджера намерен опубликовать неизданные книги отца в течение 10 лет
Близкие сообщили о смерти Децла из-за остановки сердца
Шоу-бизнес
Алсу отметила 20-летие своего первого хита “Зимний сон”
Семен Слепаков прокомментировал кражу полотна Куинджи из Третьяковки
65-летний Юрий Лоза отказался участвовать в "позитивном эфире" НТВ
Дочери Веры Глаголевой почтили память мамы в день ее рождения

Здоровье
Ученые выяснили: дети помещают слишком много пасты на зубные щетки
Минздрав объяснил годовой рост числа онкобольных на 18 тысяч
Наномедицина в онкологии приводит к быстрому метастазированию рака
Ученые выяснили, опасна ли томография для людей с татуировками
Туризм
Гоа на закате
Посольство не получало данных о раненных из-за смерча в Анталье россиянах
Россиянин разбился в Таиланде на взятом напрокат мотоцикле
Россияне начали экономить на путешествиях из-за падения доходов
Авто
Эх, прокачусь! Реально ли пойти зашибать деньгу в такси?
Размер дорожных знаков решили уменьшить по всей России
За год москвичи стали в четыре раза чаще пользоваться услугами каршеринга
Дептранс исключил вероятность продуктового коллапса в Москве
Недвижимость
"Сдавая квартиру, рантье хотят выручать московскую зарплату"
"Еда-смерть" и соки из Майами: секретная гостиничная жизнь звезд
₽500 млн выделили на расселение жильцов дома в Магнитогорске
Продолжатся ли рекорды рынка новостроек в 2019 году
Читайте также
Свежий номер собеседник

Оформите подписку на наши издания


Надежда Цапок // Фото: стоп-кадр с YouTube
Надежда Цапок ищет инвесторов для возвращения земель "бабушки Данько"
Фото: Global Look Press
Дети президентского гранта. Кому достается от государства больше денег, чем другим
Патриарх Кирилл // фото: Global Look Press
Кирилл. Итоги. Как изменилась церковь за десять лет патриаршества
У писателя и философа Михаила Веллера свой взгляд на историю и современность // фото: Андрей Струнин
"Крамольная поэзия инакомыслия". Михаил Веллер – о Дмитрии Быкове
Наталья Зубаревич // фото: архив редакции
Наталья Зубаревич: Деньги в Крым текут рекой
фото из оф. группы "Децл aka Le Truk" "ВКонтакте"
"Чиновники отжимают остатки денег у населения". Последнее интервью Децла
Андрей Смоляков // фото: Александр Шпаковский
Андрей Смоляков:
Хочется, чтобы страна гордилась не ракетами, а культурой
Алла Сигалова // фото: личный архив
Алла Сигалова:
Во всем мире нас воспринимают как угрозу
Глеб Павловский // фото: Владимир Чистяков
Глеб Павловский:
Операция "Преемник" невозможна, будет перестройка
Юлия Латынина // фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Юлия Латынина:
В Кремле у нас не Воланд и даже не Коровьев


Гоген Солнцев с женой // фото: соцсети
Жену-пенсионерку Гогена Солнцева оттаскали за волосы в супермаркете
globallookpress.com
65-летний Юрий Лоза отказался участвовать в "позитивном эфире" НТВ
Екатерина Волкова и Николай Добрынин на сцене в спектакле "Царский подарок" // стоп-кадр / Youtube / канал "Полезный портал 2х2.su"
Екатерина Волкова: Прошу прощения у зрителя за обман Дьяченко
Басков с Лопыревой // фото: соцсети
Николай Басков: Лопырева может остаться одна!
Александр Головин // фото: Наталья Логинова
Никас Сафронов призвал Александра Головина помочь брошенной дочери

стоп-кадр из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию"
Настоящая история Кемской волости
Arkadius Kozera / Global Look Press
Ученые выяснили, опасна ли томография для людей с татуировками
Фасад отеля Villa Elena // фото: Нина Новах
"Еда-смерть" и соки из Майами: секретная гостиничная жизнь звезд
Rainer Jensen / Global Look Press
Лекарства от рака скоро будут выращивать в куриных яйцах
фото: Сергей Ермохин
"Мать Тереза" на "Газели". Как блокадница делает добро в Петербурге