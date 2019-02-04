Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Пожар вспыхнул в квартире на втором этаже жилого дома №12 на Никитском бульваре в Пресненском районе ЦАО столицы.

Как передает РИА «Новости», возгорание произошло в ночь на 4 февраля на площади в тысячу квадратных метров. На место ЧП прибыли 18 пожарных расчетов. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. Огонь удалось ликвидировать в 05:09.

В результате пожара обрушились перекрытия дома. Четыре человека погибли. Информация о пострадавших уточняется.

Известно, что шестиэтажное здание, где произошел пожар, построили в 1912 году.