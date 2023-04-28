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В понедельник, в 17:39

Третий не лишний: в одном новосибирском институте трое учёных арестованы по обвинению в госизмене

Теперь каждому из них грозит не до 20 лет, а пожизненное

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Фото: Социальные сети

А ещё учёный называется! В Новосибирске уже третий за последнее время научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН стал обвиняемым по уголовной статье о государственной измене, максимальное наказание за которую в апреле ужесточили с двадцати лет до пожизненного лишения свободы.

В мае обвинение предъявили основателю лаборатории «Аэрогазодинамика больших скоростей», большому специалисту в области гиперзвука Валерию Звегинцеву. Прошлым летом по подозрению в госизмене задержали его коллег – директора института Александра Шиплюка и главного научного сотрудника Анатолия Маслова.

Двое последних в ожидании суда коротают дни не в знаменитом на весь мир сибирском академгородке, а в не менее легендарном месте – московском изоляторе «Лефортово», их товарищ по несчастью пока под домашним арестом. И как же они дошли до жизни такой?

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Фото: Itam.nsc.ru
Слева направо – Анатолий Маслов, Александр Шиплюк, Валерий Звегинцев

– Совершенно очевидно, что создан репрессивный аппарат, которому нужно что-то делать, – и они что-то делают: продвигаются по службе, – предположил в разговоре с «Собеседником» академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор Евгений Александров. – У них свои задачи, свои звёздочки на погонах. Правды мы никогда не узнаем, потому что все дела засекречены. Мне даже говорить об этом трудно – это полный произвол власти! Что хотят, то и творят. Все это мы проходили в советское время. Все эти имена помним.

Баженов Валериан Иванович – основатель отечественной радионавигации и радиопеленгации, расстрелян в 1938 году, реабилитирован в 1956-м. Королев Сергей Павлович – главный конструктор СССР, арестован в 1938-м, в тюрьмах и лагерях до 1944 года, сегодня им назван город. В те же годы сидел Глушко Валентин Петрович – основоположник жидкостного ракетного двигателестроения, портрет которого сегодня печатают на почтовых марках. И сколько таких историй! А вот ученых, кто реально предал Родину, мы за годы СССР так и не узнали.

В современной России прямо сейчас за госизмену отбывают наказание ученые Алексей Темирев, Алексей Воробьев, Виктор Королев, Александр Луканин… С 2020 года ждут суда Анатолий Губанов и Валерий Голубкин. Виктор Кудрявцев и Дмитрий Колкер за время следствия скончались… Мне самому работать ученым не страшно просто потому, что дедушка уже старый, мне 87. Скоро уж помирать, а так хотелось бы увидеть торжество справедливости. А пока – лишь терзают сомнения.

Звегинцев, Шиплюк и Маслов занимались – таких бы беречь и лелеять – разработкой гиперзвуковых ракет, а наша военная отрасль всегда догоняла Запад. Нам совершенно нечего им было бы продать, даже если бы поступило предложение. Да и большой ученый и жажда наживы – понятия несовместимые. Как правило, человек, который думает о выгоде, ничего выдающегося, что представляло бы интерес, придумать не в состоянии. Но, как писал Грибоедов: «Уж коли зло пресечь: забрать все книги бы, да сжечь». Власть ясно дает понять: неприкасаемых и незаменимых у нас нет, а органы – не ошибаются.

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