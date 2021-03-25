Руслан Линьков: Галину Старовойтову можно было спасти

Поздним октябрьским вечером в петербургском офисе Галины Старовойтовой, на Большой Морской улице дом 35, ждали в гости журналиста газеты «St.Petersburg times».

В какой-то момент раздался глухой стук со стороны входной двери в депутатскую приемную. И один из сотрудников офиса направился открывать её, полагая, что пришёл корреспондент. Но вместо слов приветствий донёсся шум потасовки.

На подозрительный звук вышли остальные работники приёмной, где располагались рабочие кабинеты сразу нескольких депутатов Государственной Думы (Галины Старовойтовой и Юлия Рыбакова), а так же штабы партий «Демократический Выбор России» и «Демократическая Россия».

Взору депутатских помощников открылась следующая картина: в парадной, возле входной двери в приёмную на полу лежала высокая «стремянка», а одним лестничным пролетом ниже, в темноте, сотрудник офиса Галины Старовойтовой пытался кого-то удержать.

- Здесь пистолет! Осторожно! Я его выбил. Вызывайте милицию! Их двое! Один убежал, я второго поймал!

Неизвестного человека в куртке и с плотно натянутым на голову капюшоном удалось затащить в помещение депутатской приемной, куда сразу же вызвали по телефону 02 милицейский наряд.

Задержанный принципиально молчал и отказывался снимать капюшон и открывать лицо.

Первоначально возникло подозрение, что незваные пришельцы - обычные воры, которые явились в старинный жилой дом дореволюционного страхового общества «Россия», чтобы поживиться красивым панно работы знаменитого художника, путешественника и исследователя Рериха (оно располагалось в верхней части двери). А когда дверь внезапно открылась изнутри, неизвестный человек, уже стоящий на верхотуре «стремянки», резко спрыгнул с неё и кинулся бежать с третьего этажа перескакивая через три или четыре ступени сразу. Второй персонаж (с пистолетом) замешкался и в итоге был задержан.

Милиция прибыла быстро. Представитель уголовного розыска снял с задержанного капюшон и тут выяснилось, что с пистолетом в парадной была женщина. Она наотрез отказалась общаться с милицией и заявила, что будет говорить исключительно с представителем ФСБ.

Эксперты-криминалисты из милицейского главка осмотрели входную дверь и сообщили, что ни Рерих, ни что-либо ещё исторически и культурно ценное визитеров не интересовало. Сбежавший человек «зачищал провода», ведущие в приемную депутатов Государственной Думы с целью установки на телефонные линии прослушивающего устройства.

О произошедших событиях представитель уголовного розыска проинформировал по телефону Галину Старовойтову и рекомендовал срочно связаться с ФСБ, дабы обязательно подключить сотрудников этого ведомства к расследованию.

Из приёмной Галины Старовойтовой по телефону городской правительственной свези («смольнинской вертушке») тут же был сделан звонок в дежурную службу управления ФСБ по Санкт-Петербургу. Выслушав информацию о нападении на офис депутата Старовойтовой, сотрудник ФСБ констатировал отсутствие повода для реагирования, а «если милиция официально обратится в ФСБ за помощью, тогда руководство рассмотрит этот вопрос».

Милиционеры удалились, забрав с собой во 2-ое отделение милиции (на Садовой улице) задержанную. Брошенная преступниками «стремянка» осталась забытой в помещении депутатской приемной.

Утром следующего дня милиционеры сообщили, что задержанная - приезжая из Москвы. Она представилась «зоозащитницей» и заявила во время допроса, что прибыла ставить прослушивающее устройство, так как некто ей сигнализировал, дескать «в помещении депутатской приёмной могут мучить животных…».

Коллеги Галины Старовойтовой не поверили в версию заезжей московской «зоозащитницы» с прослушивающими устройствами и оружием («жучки» и пистолеты - арсенал представителей совсем иных профессий). Но милиция отнеслась «с пониманием» и не стала искать истину. Тем более, что за «зоозащитницей» пришёл некий пожилой человек, который представился тем самым напарником, что сбежал вечером из парадной, ловко спрыгнув с двухметровой высоты «стремянки». Здесь важно отметить, что описание скрывшегося молодого человека полностью противоречит внешним показателям пожилого лжесвидетеля. «Подельник» «зоозащитницы» подтвердил версию гастролёрши. Его показания тоже милицию устроили. Задержанную вместе со лжесвидетелем отпустили и они на белом микроавтобусе отбыли в Москву.

Данного пожилого человека опознал сопредседатель движения «Демократическая Россия», священник, правозащитник и бывший политзаключённый отец Глеб Якунин. Он утверждал, что этот лжесвидетель в советские времена был провокатором КГБ, которого подсаживали в камеры к политзекам. Якунин подчеркнул, что именно из-за данного персонажа, священник получил дополнительный тюремный срок по политической статье за антисоветскую деятельность как узник совести.

Прошёл примерно месяц с момента событий со «стремянкой». 20 ноября 1998 года весь мир шокировала новость о том, что в Санкт-Петербурге, в парадной, возле своей квартиры террористами была убита лидер демократического движения России Галина Старовойтова.

Из материалов расследования, которые были представлены в суд, ясно видно, что за Галиной Старовойтовой следили достаточно долго. Преступники подключили прослушивающие устройства к ее домашнему телефону примерно за полгода до покушения. На чердаке дома к зачищенным проводам был присоединён диктофон, и террористы систематически приходили менять кассеты. Следствие узнало и то, что террористы первоначально планировали совершить задуманное злодеяние не в парадной, а с помощью снайпера на чердаке дома напротив (стоящего на другой стороне Канала Грибоедова). Но впоследствии от этого замысла организаторы убийства отказались, так как «человеку с чердака было работать не очень удобно».

Исходя из этого, напрашивается один простой вывод: если бы сотрудники правоохранительных органов отнеслись серьезно к событиям с попыткой установки «прослушки» в офисе Галины Старовойтовой в октябре 1998 года, выяснили все обстоятельства, нашли реальных соучастников и заказчиков, то им несомненно пришла бы в голову простая мысль - проверить, а не установлены ли прослушивающие устройства в доме, где проживает Галина Старовойтова? Обнаружив прослушку с диктофоном на чердаке, милиция и ФСБ легко бы вышли на злоумышленников и предотвратили террористический акт.

В итоге, на следующий день после убийства Галины Старовойтовой, в ее офис на Большой Морской улице приехали силовики и увезли с собой заброшенную ими месяц тому назад лестницу-стремянку. Дальнейшая её судьба неизвестна.

Спустя 23 года мы знаем следующие факты: Галина Старовойтова расстреляна 20 ноября 1998 года в Санкт-Петербурге нацистами из черносотенной православной организации «Святой Благоверный князь Александр Невский», которую возглавлял прапорщик ГРУ (это - технические исполнители политического убийства). Часть исполнителей осуждены и приговорены к разным срокам лишения свободы. Ещё три технических исполнителя до сих пор находятся в международном розыске. Среди них второй стрелок, который нажимал на спусковой курок оружия.

Террористы действовали по поручению депутата Государственной Думы от фракции ЛДПР - бандита-«тамбовца» и серийного исполнителя множества преступлений (суд признал его организатором террористического акта). Он находится в местах лишения свободы.

Следствие предъявило обвинение в организации покушения старшему коллеге депутата-лдпровца, но не из ГосДумы, а из «тамбовского» сообщества. Дело в суд ещё не поступило.

Заказчики покушения на жизнь государственного и общественного деятеля, правозащитника и сооснователя общества «Мемориал»* Галины Старовойтовой - не установлены, не привлечены к уголовной ответственности, не понесли никакого наказания.

P.S. Могут ли российские правоохранители предотвращать подобные преступления? Если хотят и работают профессионально, не исполняют чей-нибудь экономический или политический заказ - да, способны. Так в феврале 1992 года руководитель Петербургского управления Министерства безопасности РФ (так в ту пору называлось ФСБ) Сергей Степашин лично позвонил советнику президента по межнациональным отношениям Галине Старовойтовой и попросил ее не выходить из дома, не ездить в Соборную мечеть на встречу с участниками международной конференции «Возрождения ислама», поскольку по оперативным данным, террористическая организация «Серые волки» готовила покушение на жизнь Старовойтовой. Галина Васильевна прислушалась к рекомендации и не отправилась на мероприятие. Во время взрыва возле входа в петербургскую Соборную мечеть в тот день обошлось без пострадавших. Это был первый год, когда в России начал действовать и недолго работал Указ президента Ельцина о деполитизации правоохранительных органов и структур, отвечающих за безопасность.

Родственники и близкие Галины Старовойтовой сегодня часто цитируют следователей: «Если бы сверху появилась политическая воля, мы бы давно добрались до высокопоставленных заказчиков, о которых вы тоже знаете».

Система работает или не работает в зависимости от статуса «политической воли». Высшая политическая воля «онлайн» или «оффлайн» - вот, что является главным определяющим фактором в России сегодня. Ох уж эта «политическая воля»…

Руслан Линьков, пресс-секретарь Галины Старовойтовой с 1990 по 1998 год.

*"Мемориал" признан иностранным агентгом