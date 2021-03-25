Железная леди перестройки

100 ящиков пива от Галины Старовойтовой

- Я помню, как мы к ней пришли знакомиться, - вспоминает депутат Госдумы Виталий Милонов. - Мы знали ее только заочно. У нас была молодежная организация, мы занимались политикой, боролись с губернатором Санкт-Петербурга Яковлевым, так как мы были за демократа Собчака. Но когда победил Яковлев, нас выгнали из нашего помещения, и мы оказались на улице со своими плакатами, столами, компьютерами. Мы пришли к ней проситься со словами: «Галина Васильевна, нас выгнали, помогите нам что-то сделать». Она сказала: вот моя депутатская приемная — одна комната останется моя, а вторая будет ваша. Так мы у нее и остались.

Это время депутат до сих пор вспоминает с теплотой.

- Мы никогда не просили у нее ни денег, ничего, - говорит Милонов, - один раз только мы к ней пришли со словами: у нас большая молодежная тусовка, нам бы хотелось провести акцию для молодежи. Мы придумали Фестиваль пива. И она договорилась для нас, чтобы нам дали 100 ящиков пива и 100 ящиков с джин-тоником. Это была самая массовая акция, самое крутое мероприятие под лозунгом «Пиво вместо водки». Тогда как раз был очень популярен спирт «Рояль» и прочие гадости. И только стало появляться цивилизованное пиво. Эта акция пользовалась максимальной популярностью. И Галина Васильевна нам в этом помогла: серьезный и солидный политик, она все-таки понимала настроения молодежи. Так у нас получился питерский Октоберфест.

В черной «Волге» по России

- Я очень любил с ней ездить в рабочие поездки в разные города, - говорит Милонов. - Мне нравилось с ней разговаривать, общаться. У нас был черная «Волга», на ней мы отправлялись в Новгород, Псков, разные города. Она брала с собой подушку и постоянно предлагала мне поспать в этой «Волге», чтобы я не утомился. По дороге мы заезжали во многие монастыри. Мало кто знает, что она была верующим человеком, и всегда оставляла достаточно крупные пожертвования. Во многих монастырях ее внесли в вечное поминовение за ее помощь. Хотя она никогда это не афишировала и не бравировала.

В таких мини-турне случались интересные встречи.

- Когда мы проезжали мимо какого-то маленького населенного пункта, останавливались перекусить. Если уличные кафе держали армяне, ее так просто никогда не отпускали - тут же накрывали столы, потому что она была легендарной личностью для армян, - комментирует Милонов. - Они считали ее лучшим другом армянского народа — благодаря ее позиции, когда она вместе с Сахаровым поддержала армян еще во времена Верховного Совета СССР. Я помню, когда в Армении шли выборы президента, ей звонили оба кандидата и просили поддержки, зная ее авторитет. Она тогда ответила, что никого из них не хочет обидеть. Она вообще была очень умным и эрудированным человеком, примером того, как надо уметь разговаривать — достойно, серьезно, с уважением, даже с оппонентами.

Могла войти в правительство

- Ее считали бескомпромиссной и даже радикальной. Но она не была таким уж «большевиком», - характеризует Виталий Милонов, - она была готова спорить, обсуждать, доказывать свою точку зрения. Я помню ее отношения с руководством движения «Наш дом — Россия», в котором был и Владимир Путин. Она очень хорошо относилась к Виктору Степановичу Черномырдину. Да, конечно, она была более либеральных взглядов, чем многие, но в ней не было большевизма — она была взвешенным человеком. В перестройку у нее, может, и были радикальные высказывания, но тогда все было окрашено в яркие цвета. Но в 90-е она как раз была очень здравомыслящим человеком. Многие обсуждают, с кем бы сейчас была Галина Васильевна, каких бы взглядов придерживалась. По моим ощущениям, она сейчас какое-то время могла бы быть и в правительстве. После перестройки она же делала паузу в политической карьере, когда уезжала в Соединенные Штаты заниматься научной работой. Она так и говорила, что ей нужно подумать, сделать передышку. В США она занималась писала книги, труды. Но потом все равно вернулась в политику.