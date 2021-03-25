Железная леди перестройки
Сегодня — 23-я годовщина смерти Галины Старовойтовой. «Собеседник+» попросил ее знакомых и соратников вспомнить, какой она была
Эталонный демократ
Галина Старовойтова была эталонным демократом первой волны, самой известной женщиной страны в 1990-е годы. Ее убийство 23 года назад стало одним из самых громких в стране.
Известной на всю страну Галина Старовойтова стала уже в зрелом возрасте. Ученый-этнограф по специальности, она оказалась вовлечена в публичную политику в конце 80-х годов.
- Она пришла в политику уже во взрослом возрасте — ей было ближе к 50-ти, - рассказывает «Собеседнику+» депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. - Она была ученым, а тогда очень много людей из науки пошли в политику, потому что понимали, что надо на что-то попытаться повлиять в этой жизни. И нашла в этом себя — это оказалось ее.
Старовойтова быстро выделилась даже в эпоху ярких публичных политиков — на первых же выборах депутатов за нее проголосовали 75% избирателей.
- Она была человеком принципиальным, не отступала, - продолжает политик. - Она могла пойти на компромиссы, естественно, но только не в принципах. Осенью 1991 года «Демократическая Россия» обсуждала закон о люстрациях, и предложила его как раз Старовойтова. Я ее поддерживал, но многие не соглашались. Предлагалось, чтобы бывшие функционеры компартии и госбезопасности не могли 10 лет работать на госслужбе, занимать должности. Ей возражали, что не надо устраивать охоту на ведьм. Я тогда вышел и ответил: вы дождетесь, что ведьмы сами выйдут на охоту. Что, в общем, потом и произошло. В 1992 году мы вместе собирали подписи за референдум, чтобы ввели частную собственность на землю, и довольно успешно.
100 ящиков пива от Галины Старовойтовой
- Я помню, как мы к ней пришли знакомиться, - вспоминает депутат Госдумы Виталий Милонов. - Мы знали ее только заочно. У нас была молодежная организация, мы занимались политикой, боролись с губернатором Санкт-Петербурга Яковлевым, так как мы были за демократа Собчака. Но когда победил Яковлев, нас выгнали из нашего помещения, и мы оказались на улице со своими плакатами, столами, компьютерами. Мы пришли к ней проситься со словами: «Галина Васильевна, нас выгнали, помогите нам что-то сделать». Она сказала: вот моя депутатская приемная — одна комната останется моя, а вторая будет ваша. Так мы у нее и остались.
Это время депутат до сих пор вспоминает с теплотой.
- Мы никогда не просили у нее ни денег, ничего, - говорит Милонов, - один раз только мы к ней пришли со словами: у нас большая молодежная тусовка, нам бы хотелось провести акцию для молодежи. Мы придумали Фестиваль пива. И она договорилась для нас, чтобы нам дали 100 ящиков пива и 100 ящиков с джин-тоником. Это была самая массовая акция, самое крутое мероприятие под лозунгом «Пиво вместо водки». Тогда как раз был очень популярен спирт «Рояль» и прочие гадости. И только стало появляться цивилизованное пиво. Эта акция пользовалась максимальной популярностью. И Галина Васильевна нам в этом помогла: серьезный и солидный политик, она все-таки понимала настроения молодежи. Так у нас получился питерский Октоберфест.
В черной «Волге» по России
- Я очень любил с ней ездить в рабочие поездки в разные города, - говорит Милонов. - Мне нравилось с ней разговаривать, общаться. У нас был черная «Волга», на ней мы отправлялись в Новгород, Псков, разные города. Она брала с собой подушку и постоянно предлагала мне поспать в этой «Волге», чтобы я не утомился. По дороге мы заезжали во многие монастыри. Мало кто знает, что она была верующим человеком, и всегда оставляла достаточно крупные пожертвования. Во многих монастырях ее внесли в вечное поминовение за ее помощь. Хотя она никогда это не афишировала и не бравировала.
В таких мини-турне случались интересные встречи.
- Когда мы проезжали мимо какого-то маленького населенного пункта, останавливались перекусить. Если уличные кафе держали армяне, ее так просто никогда не отпускали - тут же накрывали столы, потому что она была легендарной личностью для армян, - комментирует Милонов. - Они считали ее лучшим другом армянского народа — благодаря ее позиции, когда она вместе с Сахаровым поддержала армян еще во времена Верховного Совета СССР. Я помню, когда в Армении шли выборы президента, ей звонили оба кандидата и просили поддержки, зная ее авторитет. Она тогда ответила, что никого из них не хочет обидеть. Она вообще была очень умным и эрудированным человеком, примером того, как надо уметь разговаривать — достойно, серьезно, с уважением, даже с оппонентами.
100 ящиков пива от Галины Старовойтовой
- Я помню, как мы к ней пришли знакомиться, - вспоминает депутат Госдумы Виталий Милонов. - Мы знали ее только заочно. У нас была молодежная организация, мы занимались политикой, боролись с губернатором Санкт-Петербурга Яковлевым, так как мы были за демократа Собчака. Но когда победил Яковлев, нас выгнали из нашего помещения, и мы оказались на улице со своими плакатами, столами, компьютерами. Мы пришли к ней проситься со словами: «Галина Васильевна, нас выгнали, помогите нам что-то сделать». Она сказала: вот моя депутатская приемная — одна комната останется моя, а вторая будет ваша. Так мы у нее и остались.
Это время депутат до сих пор вспоминает с теплотой.
- Мы никогда не просили у нее ни денег, ничего, - говорит Милонов, - один раз только мы к ней пришли со словами: у нас большая молодежная тусовка, нам бы хотелось провести акцию для молодежи. Мы придумали Фестиваль пива. И она договорилась для нас, чтобы нам дали 100 ящиков пива и 100 ящиков с джин-тоником. Это была самая массовая акция, самое крутое мероприятие под лозунгом «Пиво вместо водки». Тогда как раз был очень популярен спирт «Рояль» и прочие гадости. И только стало появляться цивилизованное пиво. Эта акция пользовалась максимальной популярностью. И Галина Васильевна нам в этом помогла: серьезный и солидный политик, она все-таки понимала настроения молодежи. Так у нас получился питерский Октоберфест.
В черной «Волге» по России
- Я очень любил с ней ездить в рабочие поездки в разные города, - говорит Милонов. - Мне нравилось с ней разговаривать, общаться. У нас был черная «Волга», на ней мы отправлялись в Новгород, Псков, разные города. Она брала с собой подушку и постоянно предлагала мне поспать в этой «Волге», чтобы я не утомился. По дороге мы заезжали во многие монастыри. Мало кто знает, что она была верующим человеком, и всегда оставляла достаточно крупные пожертвования. Во многих монастырях ее внесли в вечное поминовение за ее помощь. Хотя она никогда это не афишировала и не бравировала.
В таких мини-турне случались интересные встречи.
- Когда мы проезжали мимо какого-то маленького населенного пункта, останавливались перекусить. Если уличные кафе держали армяне, ее так просто никогда не отпускали - тут же накрывали столы, потому что она была легендарной личностью для армян, - комментирует Милонов. - Они считали ее лучшим другом армянского народа — благодаря ее позиции, когда она вместе с Сахаровым поддержала армян еще во времена Верховного Совета СССР. Я помню, когда в Армении шли выборы президента, ей звонили оба кандидата и просили поддержки, зная ее авторитет. Она тогда ответила, что никого из них не хочет обидеть. Она вообще была очень умным и эрудированным человеком, примером того, как надо уметь разговаривать — достойно, серьезно, с уважением, даже с оппонентами.
Могла войти в правительство
- Ее считали бескомпромиссной и даже радикальной. Но она не была таким уж «большевиком», - характеризует Виталий Милонов, - она была готова спорить, обсуждать, доказывать свою точку зрения. Я помню ее отношения с руководством движения «Наш дом — Россия», в котором был и Владимир Путин. Она очень хорошо относилась к Виктору Степановичу Черномырдину. Да, конечно, она была более либеральных взглядов, чем многие, но в ней не было большевизма — она была взвешенным человеком. В перестройку у нее, может, и были радикальные высказывания, но тогда все было окрашено в яркие цвета. Но в 90-е она как раз была очень здравомыслящим человеком. Многие обсуждают, с кем бы сейчас была Галина Васильевна, каких бы взглядов придерживалась. По моим ощущениям, она сейчас какое-то время могла бы быть и в правительстве. После перестройки она же делала паузу в политической карьере, когда уезжала в Соединенные Штаты заниматься научной работой. Она так и говорила, что ей нужно подумать, сделать передышку. В США она занималась писала книги, труды. Но потом все равно вернулась в политику.
Обнаруживала слежку и прослушку
-За год до убийства Галины Старовойтовой в Петербурге была уже очень тревожная атмосфера, - констатирует Виталий Милонов. - Мы только похоронили вице-губернатора Маневича, который выступил против определенных решений власти. Это было опасно, потому что именно тогда вошли в обиход поговорки «Была культурная столица, стала криминальная», «Была Северная Пальмира, стала Северное Палермо». Мы стали обнаруживать слежку за ней, находили подслушивающие устройства в нашей приемной. Тревожные предчувствия были. Но мы не верили, что оно реализуется именно физическим способом. Сама она не боялась — никогда не ездила ни с охранником, ни с кем. Когда мы с ней куда-то выезжали, я ее спрашивал: а вдруг там будут люди агрессивные, она отвечала: с любым человеком можно переговорить и расстаться, как минимум, со взаимным уважением.
- Она понимала, что как политик она ходит по лезвию ножа, - соглашается Борис Вишневский. - Но у меня не было ощущения, что у нее было какое-то предчувствие.
- Мы проводили расследование ее убийства, - рассказывает «Собеседнику+» питерский писатель и журналист Андрей Константинов. - Там же еще деньги пропали — около 1,5 миллионов долларов. Она сама говорила, что ей нужна определенная сумма денег, чтобы на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга большинство мест взяли ее сторонники. Накануне смерти она сообщила, что деньги нашла, и по всей видимости, наличкой. Поэтому она собиралась уверенно на этих выборах выступить. Когда ее убили, встал вопрос, где эти деньги. Но я считаю, ее убивали не из-за денег, а из-за политики, просто какие-то люди, которые о них знали, воспользовались ситуацией.