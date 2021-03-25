Антинавальная коробочка из фольги: епископ Диодор заставляет прихожан перед службой сдавать сотовые телефоны

Священник Георгий Сухобокий, уволенный со всех должностей по указанию спецслужб за пост с поздравлением Алексея Навального с премией Сахарова, сообщает в своих соцсетях, что теперь знаменитый благодаря ему епископ Диодор ввёл новое правило богослужения. Отныне перед ним все участники процесса обязаны сдавать свои сотовые телефоны. Для них Диодор завёл специальную коробочку с прокладкой из фольги, фото которой публикует отец Георгий.

«Епископ Диодор и его свита очень боятся, что произносимые ими гадости будут зафиксированы и обнародованы, - пишет отец Георгий. - Они боятся и хотят скрыть от людей то, что у них внутри. Ну, а меня сейчас пытаются всячески оболгать, очернить, не позволить служить, как все остальные священники. Мне сказали, что завтра я могу принять участие в службе, но только с Диодором. Видимо, чтобы меня проконтролировать, чтобы я ничего не смог сказать народу, чтобы не обратился с проповедью. А ведь сегодня ко мне уже подошли наши добрые бабушки-прихожанки и сказали: Батюшка, мы за вас!