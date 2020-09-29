Власти Беларуси объявили Telegram-канал Светланы Тихановской экстремистским

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси сообщил, что телеграм-канал лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской теперь является экстремистским согласно решению суда Центрального района Минска.

«Хранение экстремистских материалов, а равно ПОДПИСКА на телеграм-каналы и чаты, признанные экстремистскими, влечёт ответственность», — уточняют в ведомстве.

Сама Тихановская пока эту новость не прокомментировала.

Ранее этот же канал без ссылок на источник сообщил, что в Беларуси введена уголовная ответственность за подписку на «экстремистские» телеграм-каналы. Утверждалось, что за это теперь грозит до семи лет лишения свободы.

Также ГУБОПиК пишет, что тем же судом экстремистским признан оппозиционный телеграм-канал «ПЛАТФОРМА ГОЛОС | новости».

Всего в Беларуси в список экстремистских внесены уже более сотни телеграм-каналов. За их модерирование судят многих активистов, в том числе и россиянина Егора Дудникова.