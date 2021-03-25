«Путин вполне может всех удивить»: Политолог объяснил нежелание президента говорить о новом сроке

Владимир Путин отказался прямо отвечать на вопрос, пойдет ли он на новый срок в 2024 году, заявив, что это «дестабилизирует ситуацию». Президент делает так уже далеко не в первый раз, напоминает политолог Илья Гращенков — достаточно вспомнить его предыдущие ответы на схожие вопросы, когда он призывал «не рыскать глазами» или тянул с официальным выдвижением вплоть до последнего момента в 2018 году.

Эксперт отмечает, что в действительности вопрос ставится шире, так как речь не только о выдвижении, но и о возможных системных преобразованиях. Он считает, что для ближнего окружения президента будет предпочтительнее все же оформить передачу власти условному преемнику, внеся при этом изменения в её структуру, использовав для этого, к примеру, Госсовет, который бы позволил управлять страной не одному человеку, а целому коллективу. В противном случае придется заниматься максимально консервацией существующей системы.

«Учитывая опыт Советского Союза, который решился на перестройку, уже максимально запоздав с ней, нет оснований полагать, что и в этот раз система решится на обновление» — рассуждает политолог.

Впрочем, считать, что вместо Путина в 2024 году будет назначен преемник, Гращенков также не видит оснований, отмечая, что пропагандистская концепция о «кольце врагов» такому повороту событий не соответствует. Однако, учитывая непрозрачность обсуждений потенциального трансфера, все прогнозы относительно будущего Владимира Путина политолог считает сродни рассуждениям о состоянии здоровья кота Шрёдингера. Это решение, уверен он, не принято ещё и в самом Кремле.

«Путин вполне может всех удивить, ведь любые решения такого уровня у нас проводятся как спецоперация. А транзит власти от Путина — это самая главная спецоперация последней четверти века», — считает он.

При этом Гращенков обращает внимание тенденции, которые сейчас демонстрирует общество. Если в 2017 году его будущее президентство поддерживали 67% населения, то сейчас этот показатель опустился до 47% при 42% тех, кто не желает видеть его на президентском посту после 2024 года.

«Общество расколото в отношении президентства Путина почти поровну. Но все же большая часть пока поддерживает президента, хотя если брать рейтинги всей его системы власти, то совокупно они невысокие»,

— заключает политолог, указывая на падение популярности как партии власти, так и правительства.