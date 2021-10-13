«Деградация. Отставание. Рост цен»: Алексей Навальный написал письмо своей команде
Политик уверен, что результатами выборов в Госдуму для Кремля стал полный отказ от развития России, а его команда справляется со своими задачами и из-за границы
Лидер российской оппозиции из колонии обратился к своим ближайшим соратникам из Фонда борьбы с коррупцией*, бывших региональных штабов** и YouTube-канала «Навальный Live», призвав их не думать, что из-за границы они не имеют морального право заниматься оппозиционной деятельностью и продолжать разоблачать власть, не боясь, что это может отразиться на его благополучии.
Свое письмо, опубликованное «Медузой»*** Навальный начинает с того, как соскучился по своим друзьям и соратникам, отмечает, что у него «всё хорошо», но довольно быстро переходит к делу. Политик настаивает на том, чтобы его коллеги продолжали заниматься привычной деятельности без оглядки на его положение:
«Публикуйте. Жестите. Работайте без оглядки. С террористами, захватывающими заложников, мы переговоров не ведем».
Затем он оценивает, как его команда справляется со своей задачей в его отсутствии, приходя к выводу, что часто у них выходит работать даже лучше без надзора, однако не во всем получается достигнуть успехов: «Успех моих четверговых эфиров вы, салаги, повторить не можете», — шутит политик.
В качестве доказательства эффективности проведенной его соратниками работы Навальный приводит результаты выборов в Госдуму, где Кремль «использовал все возможности» для борьбы с «Умным голосованием». Итогом прошедших выборов он считает «окончательный крест на перспективах развития», поставленный властями.
«Не будет ни технологий, ни роста ВВП, ни увеличения доходов, ни образования, ни здравоохранения. Режим переродился в течение нескольких месяцев этой предвыборной гонки, и его новый вид не совместим с ростом в любом виде. Деградация. Отставание. Рост цен. Вот то, что будет в политической повестке в ближайшее время», — уверен Навальный.
При этом атаки на структуры Навального, которые, признается политик, осложнили жизнь его команде, в итоге обернулись для «Путина [с его] клубом миллиардеров в погонах» ударом по самим себе. Он также уверен, что граждане России запомнят всё, что происходило на выборах, включая электронное голосование, и хотя «революции не случилось», бесследно это не пройдет.
Оппозиционер отдельно обратился к своим соратникам, призвав их не рассуждать на темы об эмиграции и том, имеют ли они право звать на протесты, находясь в безопасности. По его словам, этот вопрос возникает в России уже сотни лет, а в конкретном случае такая его постановка «просто глупа»:
«МЫ РАБОТАЕМ. На благо России и ее народа. Защищаем нашу страну от оккупантов и воров, — пишет Навальный. — В смелости вашей никто и не сомневается».
Заканчивает свое письмо Навальный словами:
«В моей "красной" колонии за такое прощание сразу выговор, но тем не менее.
С арестантским уважением и братским теплом,
А.»
*ФБК объявлен в России экстремистской организацией и запрещен.
**Штабы Навального объявлены в России экстремистской организацией и запрещены.
***«Медуза» объявлена в России «иностранным агентом».