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О культе личности Путина говорят 26% россиян. 42% против его нового срока

Меньше половины россиян хотят видеть Владимира Путина в Кремле после 2024-года

Фото: АГН "Москва"

Опрос «Левада-Центра»* показал, что россияне разделились почти поровну по теме о пребывании Владимира Путина на посту президента после 2024 года. 47% поддержали бы такое его решение, а 42% открыто выступают против нового срока, передает «Новая газета».

Решающим фактором при ответе на этот вопрос является модель потребления информации. Новый срок Путина куда сильнее среднего поддерживают люди, которые получают информацию из телевизора (65% — за, 26% — против) и куда реже — люди, черпающие сведения из социальных сетей (31% — за, 59% — против).

Лишь 41% опрошенных считают, что культа личности Путина в России нет — чаще всего это люди старше 55 лет. При этом 26% уверены в обратном. Ещё 21% респондентов говорят, что его пока нет, но всё идет в этом направлении.

*«Левада-Центра» объявлен Минюстом «иностранным агентом».

Теги: #Путин

Рубрика: Общество

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