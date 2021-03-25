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Вчера, в 23:27

Суд отправил Марину Ракову под арест

Бывшая замминистра просвещения останется под стражей декабря

Фото: Global Look Press

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста бывшей замминистра просвещения РФ Марине Раковой. Она будет оставаться под стражей как минимум 2 месяца, до 6 декабря.

Раковой предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Её адвокаты уже заявили, что обжалуют это решение суда.

Ранее сегодня представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы заявили, что Ракова не признаёт вину и считает враньём сведения, что она скрывалась от следствия. Подозреваемая утверждает, что явилась к следователям сама. 

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