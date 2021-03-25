В Беларуси пропал журналист, взявший интервью у одноклассницы убившего сотрудника КГБ мужчины

Главред белорусской редакции «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин подтвердил, что их корреспондент Геннадий Можейко не выходит на связь с 16:00 вчерашнего дня. Об этом пишет «РИА Новости».

Напомним, сайт «Комсомольской правды» в Беларуси был заблокирован из-за текста, который написал Геннадий Можейко о молодом человеке Андрее Зельцере. Он ранее застрелил сотрудника КГБ, выломавшего дверь его квартиры.

В тексте использовалась цитата одноклассницы Андрея Зельцера, которая характеризовала его с положительной стороны.

Правозащитный центр «Весна» утверждает, что журналист Можейко был задержан в Москве.

«Мы не можем парня этого нашего найти. Он жил без семьи, один жил, и у нас нет сейчас связи с родителями. <...> Он не отвечает нам со вчерашнего дня, с 16.00. То, что он куда-то пропал — подтверждаем, но куда. <...> Пока больше не можем ничего сказать»

, – сообщил редактор Владимир Сунгоркин.