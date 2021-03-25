Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 13:47

В Беларуси пропал журналист, взявший интервью у одноклассницы убившего сотрудника КГБ мужчины

Корреспондент не выходит на связь с 16:00 вчерашнего дня

Фото: соцсети

Геннадий Можейко

Главред белорусской редакции «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин подтвердил, что их корреспондент Геннадий Можейко не выходит на связь с 16:00 вчерашнего дня. Об этом пишет «РИА Новости».

Напомним, сайт «Комсомольской правды» в Беларуси был заблокирован из-за текста, который написал Геннадий Можейко о молодом человеке Андрее Зельцере. Он ранее застрелил сотрудника КГБ, выломавшего дверь его квартиры.

В тексте использовалась цитата одноклассницы Андрея Зельцера, которая характеризовала его с положительной стороны.

Правозащитный центр «Весна» утверждает, что журналист Можейко был задержан в Москве.

«Мы не можем парня этого нашего найти. Он жил без семьи, один жил, и у нас нет сейчас связи с родителями. <...> Он не отвечает нам со вчерашнего дня, с 16.00. То, что он куда-то пропал — подтверждаем, но куда. <...> Пока больше не можем ничего сказать»

, – сообщил редактор Владимир Сунгоркин.

Рубрика: Политика

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 2 дня назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 3 дня назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 5 дней назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 13 минут назад

Евгений Бунимович об отставке Кузнецовой: «Детская бедность - главная проблема для нового омбудсмена»

Недвижимость 1 час назад

Ставки по ипотеке пошли в рост

Общество 1 час назад

Эксперт рассказал, какие продукты подорожают и подешевеют до конца года

Политика 2 часа назад

«Цель — наказать Украину!» - Михаил Крутихин назвал серьезным ударом пуск газопровода в Венгрию

Общество 3 часа назад

В Питере мужчина может пойти под суд за «инвестирование» денег, собранных на лечение сына

Общество 4 часа назад

Кухня наизнанку. 15 необычных фактов о продуктах питания

Происшествия 5 часов назад

Под Саратовом мать убила трехмесячного сына двумя ударами кулаком

Политика 5 часов назад

Военный союз Россия-Беларусь и госпереворот от Саакашвили: новости к утру 2 октября

Общество 7 часов назад

Жителей столичного региона в первую неделю октября ждет рекордно высокое давление

Политика 17 часов назад

Анастасия Васильева: «Политические темы для меня теперь табу»

Общество 18 часов назад

В Оренбурге двое мужчин пойдут под суд за кражу 10 млн у 13 несовершеннолетних сирот

Общество 19 часов назад

Задержание Саакашвили и экс-директора «Черкизовского», стрельба в московской школе, ипотека после прививки: новости к вечеру 1 октября

Общество 19 часов назад

Романовы в Питере – главное светское событие года. Как молодожены готовились к свадьбе

Политика 20 часов назад

Политическая карьера в Крыму: лояльность Аксёнову, неисполнение обязанностей и хищение средств

Происшествия 20 часов назад

Найденные в Одинцове мумии семейной пары могут быть жертвами сына и его жены

Общество 23 часа назад

Блогера, снявшего провокационное фото на Красной площади, выгонят из России

Общество 23 часа назад

В Черногории задержан подозреваемый в хищении 14 млрд экс-глава Росалкогольрегулирования

Общество 1 день назад

Путин отстранил Кузнецову от должности детского омбудсмена

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика