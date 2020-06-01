Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:59

«Репрессии каждый день!» Задержан лидер КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин

Депутаты Енгалычева и Ступин сообщили о задержании главы фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина

Фото: Мосгордума

Николай Зубрилин

Глава фракции КПРФ в Московской городской думе Николай Зубрилин задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом независимо друг от друга сообщают его коллеги по фракции в столичном парламенте, депутаты Евгений Ступин и Екатерина Енгалычева.

Причина задержания не уточняется. Ступин предполагает, что это может быть связано с акциями КПРФ 20 и 25 сентября, когда депутаты Госдумы от партии встречались на Пушкинской площади со своими избирателями. Власти заявляют, что это были несанкционированные акции, и привлекают к суду распространявших информацию о встрече сторонников КПРФ, вменяя им организацию митинга.

«Репрессии каждый день!» — возмущается депутат Ступин. «Ну когда же этот беспредел закончится? Просто позорище нереальное», — разделяет негодование коллеги депутат Енгалычева.

Задержание Зубрилина также подтверждает депутат МГД от СРЗП Михаил Тимонов. По его данным, глава фракции доставлен в отделение «Тверское».

Также сегодня стало известно о задержании руководителя протестного отдела столичного горкома КПРФ Павла Иванова. Он сам сообщил об этом в своем Telegram-канале. До этого партийный функционер почти неделю прятался от полиции в здании горкома, куда силовики войти не имеют права из-за законодательства о политических партиях.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 23 часа назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 1 день назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 3 дня назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Общество 51 минуту назад

ТАСС: Обвиненная в мошенничестве экс-замминистра Ракова могла сбежать на Украину

Политика 1 час назад

Кадыров заверил, что после него и Путина Чечня все равно останется в составе РФ

Общество 3 часа назад

В Башкирии активисты с макетом АК-47 проверяют, готовы ли учебные заведения к шутингам

Происшествия 3 часа назад

Два коктейля Молотова бросили в здание правительства Мурманской области

Политика 4 часа назад

Главное к 1 октября: 40 млрд брата главы Подмосковья, Лукашенко не извинился, арест топ-менеджеров Сбербанка

Политика 5 часов назад

Минюст признал, что «ОВД-Инфо» борется с «политическими преследованиями в России»

Общество 13 часов назад

Сухой и солнечный октябрь пообещал москвичам метеоролог

Общество 14 часов назад

Девятилетней студентке МГУ грозит отчисление за непосещаемость

Общество 14 часов назад

Одному из крупнейших ТЦ Москвы грозит закрытие из-за нарушений масочного режима

Общество 16 часов назад

«Верх цинизма!» В сети раскритиковали «подачки» в 20 тысяч перед учебным годом из средств материнского капитала

Общество 17 часов назад

Цены на электроэнергию будут расти на 5% в год

Политика 17 часов назад

«Делать акцию, на которую не придёт и 500 человек?» Московские коммунисты оставили улицу

Политика 18 часов назад

«​​Не волнуйтесь, выйду не позже 2051 года»: Навальный посмеялся над новым делом против него

Происшествия 18 часов назад

Под Оренбургом убиты студентки медколледжа.

Политика 18 часов назад

Беглый Доброхотов, посаженный Саркози и отрицающий реальность Песков: новости к вечеру 30 сентября

Политика 19 часов назад

Аркадий Любарев*: Вот и меня включили в реестр иноагентов

Политика 19 часов назад

Ошибки Ильи Сачкова. Кому перешел дорогу арестованный эксперт по кибербезопасности?

Общество 21 час назад

Шеф-редактор The Insider* ответил на обвинение ФСБ в незаконном пересечении границы

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика