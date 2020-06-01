«Репрессии каждый день!» Задержан лидер КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин

Глава фракции КПРФ в Московской городской думе Николай Зубрилин задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом независимо друг от друга сообщают его коллеги по фракции в столичном парламенте, депутаты Евгений Ступин и Екатерина Енгалычева.

Причина задержания не уточняется. Ступин предполагает, что это может быть связано с акциями КПРФ 20 и 25 сентября, когда депутаты Госдумы от партии встречались на Пушкинской площади со своими избирателями. Власти заявляют, что это были несанкционированные акции, и привлекают к суду распространявших информацию о встрече сторонников КПРФ, вменяя им организацию митинга.

«Репрессии каждый день!» — возмущается депутат Ступин. «Ну когда же этот беспредел закончится? Просто позорище нереальное», — разделяет негодование коллеги депутат Енгалычева.

Задержание Зубрилина также подтверждает депутат МГД от СРЗП Михаил Тимонов. По его данным, глава фракции доставлен в отделение «Тверское».

Также сегодня стало известно о задержании руководителя протестного отдела столичного горкома КПРФ Павла Иванова. Он сам сообщил об этом в своем Telegram-канале. До этого партийный функционер почти неделю прятался от полиции в здании горкома, куда силовики войти не имеют права из-за законодательства о политических партиях.