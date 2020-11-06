«Будем сидеть, сколько придется»: однопартийцы передали еду заблокированным в офисе КПРФ

В 15.35 блокированным в здании коммунистам однопартийцы принесли еду и передали ее через окно. Корреспондент "Собеседника" успел задать вопрос Николаю Геращенко, который принял пакеты.

-Будем сидеть, сколько придется, - сказал нам коммунист.

Сегодня юристы компартии собирались выехать в суд из приемной члена КПРФ, вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова для подачи иска против дистанционного электронного голосования. Но у порога их ожидали полицейские. Полиция не может попасть в приёмную Ивана Мельникова, так как на неё распространяется иммунитет вице-спикера Госдумы, но сотрудники передали внутрь уведомление о составлении протокола об участии в несогласованной акции. Работники приёмной данное участие категорически отрицают. Срок подачи иска истекает 29 сентября.