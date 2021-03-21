Япония считает Россию, Китай и Северную Корею главными угрозами кибербезопасности

Штаб кибернетической безопасности Японии утвердил новую стратегию на три года. В документе говорится, что Российская Федерация входит в число основных источников угроз кибербезопасности страны. Об этом пишет ТАСС.

Кроме России, которая, как пишут в японском ведомстве, ворует информацию с помощью организации хакерских атак, надеясь таким образом добиться продвижения выгодной для себя политики в других государствах, в список угроз для Японии попали Китай и Северная Корея.

«Ситуация с безопасностью вокруг Японии становится все более суровой, а киберпространство стало местом конкуренции между странами, отражая геополитическую напряженность», — говорится в стратегии кибербезопасности.

Китай, как считают авторы документа, с помощью кибератак, в первую очередь, пытается получить доступ к передовым технологиям, в том числе в сфере вооружения.

Чтобы противостоять угрозе, Япония намерена сотрудничать со странами-членами Четырехстороннего диалога по безопасности. Сейчас в организацию входят также США, Австралия и Индия.