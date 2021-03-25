Чичваркин: Ещё большее ужесточение "закона подлецов" – это законодательная истерика

Осенью в новой Госдуме хотят обсудить проект поправок к "закону Димы Яковлева" (известному также как "закон подлецов").

Разговоры об этом велись ещё в июне. Теперь глава думской комиссии по противодействию иностранному вмешательству извне Василий Пискарёв решил форсировать ситуацию - и предложил ускорить процесс принятия поправок ввиду имевшегося, на его взгляд, иностранного вмешательства в думские выборы.

Напомним, что в 2008 году американский гражданин Майлс Харрисон усыновил российского малыша Диму Яковлева, страдавшего заболеванием центральной нервной системы. Спеша на работу, американец забыл отвезти ребёнка в детский сад - и оставил его на жаре в закрытом салоне своего автомобиля, вследствие чего ребёнок погиб.

О том, какого рода преступлением является такое обращение с ребёнком - нарушением прав человека или нарушением прав человека "в отношении граждан РФ" - спорить странно. Однако, для Госдумы и гибель малыша, и западные санкции за присоединение Крыма, и отравление Навального стали, похоже, звеньями одной цепи.

Исходное содержание закона - запрет на усыновление/удочерение российских детей гражданами США - остаётся неизменным и даже подчёркивается ввиду того, что «обусловлено агрессивной санкционной политикой указанного иностранного государства в отношении Российской Федерации, российских граждан и юридических лиц». Однако к началу 2020-х из смерти Димы Яковлева "Единая Россия" решила выжать максимум.

Разработан список весьма существенных расширений закона. Иностранным гражданам, которые причастны к нарушениям основополагающих прав и свобод человека и/или совершили преступления в отношении граждан РФ, находящихся за рубежом, похитили их, осуществляли незаконное преследование россиян и др. - предлагается не только запретить въезд в страну, но и:

арестовать их финансовые активы в России;

наложить запрет на проведение любых сделок с собственностью и инвестициями этих граждан;

запретить распоряжаться имуществом на территории России;

приостановить на территории России деятельность находящихся под их контролем юрлиц;

приостановить полномочия таких иностранцев в советах директоров и иных органах управления организаций, зарегистрированных в РФ.

В этих предложениях поневоле начинаешь искать какую-то скрытую логику. Давление на западный бизнес в России? На конкретных западных бизнесменов? Ответ на западные санкции? Тоталитарный российский капитализм?

- Тоталитарный бред - сказал Sobesednik.ru опальный бизнесмен Евгений Чичваркин, основатель "Евросети", продавший бизнес в 2008-м и покинувший России в 2009-м под угрозой уголовного преследования. - Я не вижу логики в словах законопроекта, это истерика.