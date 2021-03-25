Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 16:57

Чичваркин: Ещё большее ужесточение "закона подлецов" – это законодательная истерика

Опальный бизнесмен поделился с Sobesednik.ru своим мнением по поводу проекта поправок в "закон Димы Яковлева"

Фото: pixabay

Осенью в новой Госдуме хотят обсудить проект поправок к "закону Димы Яковлева" (известному также как "закон подлецов").

Разговоры об этом велись ещё в июне. Теперь глава думской комиссии по противодействию иностранному вмешательству извне Василий Пискарёв решил форсировать ситуацию - и предложил ускорить процесс принятия поправок ввиду имевшегося, на его взгляд, иностранного вмешательства в думские выборы.

Напомним, что в 2008 году американский гражданин Майлс Харрисон усыновил российского малыша Диму Яковлева, страдавшего заболеванием центральной нервной системы. Спеша на работу, американец забыл отвезти ребёнка в детский сад - и оставил его на жаре в закрытом салоне своего автомобиля, вследствие чего ребёнок погиб.

О том, какого рода преступлением является такое обращение с ребёнком - нарушением прав человека или нарушением прав человека "в отношении граждан РФ" - спорить странно. Однако, для Госдумы и гибель малыша, и западные санкции за присоединение Крыма, и отравление Навального стали, похоже, звеньями одной цепи.

Исходное содержание закона - запрет на усыновление/удочерение российских детей гражданами США - остаётся неизменным и даже подчёркивается ввиду того, что «обусловлено агрессивной санкционной политикой указанного иностранного государства в отношении Российской Федерации, российских граждан и юридических лиц». Однако к началу 2020-х из смерти Димы Яковлева "Единая Россия" решила выжать максимум.

Разработан список весьма существенных расширений закона. Иностранным гражданам, которые причастны к нарушениям основополагающих прав и свобод человека и/или совершили преступления в отношении граждан РФ, находящихся за рубежом, похитили их, осуществляли незаконное преследование россиян и др. - предлагается не только запретить въезд в страну, но и:

  • арестовать их финансовые активы в России;
  • наложить запрет на проведение любых сделок с собственностью и инвестициями этих граждан;
  • запретить распоряжаться имуществом на территории России;
  • приостановить на территории России деятельность находящихся под их контролем юрлиц;
  • приостановить полномочия таких иностранцев в советах директоров и иных органах управления организаций, зарегистрированных в РФ.

В этих предложениях поневоле начинаешь искать какую-то скрытую логику. Давление на западный бизнес в России? На конкретных западных бизнесменов? Ответ на западные санкции? Тоталитарный российский капитализм?

- Тоталитарный бред - сказал Sobesednik.ru опальный бизнесмен Евгений Чичваркин, основатель "Евросети", продавший бизнес в 2008-м и покинувший России в 2009-м под угрозой уголовного преследования. - Я не вижу логики в словах законопроекта, это истерика.
Евгений Чичваркин

Мне недавно рассказывали, как российское государство занимается «регулировкой цен», просто спуская компаниям цены на молоко, к примеру, и мясо. Это демонстрирует полное непонимание того, как работает рынок, экономика, и вообще полное непонимание реальности.

Михаил Климарев: российский интернет контролируется больше, чем китайский

- Любопытно, что Василий Пискарёв предложил ускорить обсуждение поправок к «закону Димы Яковлева» на фоне имеющегося, на его взгляд, иностранного вмешательства в думские выборы. А в этом обвиняли Google и Apple, которые не хотели удалять сайт "Умного голосования" из поисковой выдачи и соответствующее приложение из своих магазинов приложений.

- По поводу Google и Apple ничего сказать не могу. Могу сказать, что про вмешательство они кричат, потому что сами вмешивались.

- В американские выборы?

- Да. Это логика вора или убийцы – кричать «держи вора» или «держи убийцу». Они всегда обвиняют других в действиях, которые совершают сами. Как один известный депутат, который на протяжении многих лет борется с гей-пропагандой в себе самом. В общем-то, ничего страшного в этом нет. Просто человек уже много лет обвиняет в этом других.

- Может быть, проект поправок - это такие контрсанкции против иностранного бизнеса в России, вынуждающие его считаться с политическими решениями российской власти, даже если они противоречат западным интересам и ценностям?

- Я бы сказал, что это медленное и мучительное самоубийство. За всем этим стоят какие-то суицидальные наклонности. Дело кончится для России нищетой и социальным расслоением.

- Ещё большим расслоением, чем сейчас?

- Да, ещё большим.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Общество 8 часов назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 2 дня назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 3 дня назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Политика 5 дней назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Политика 6 дней назад

"Собеседник" обнаружил в Москве незаконную агитацию. В ЦИК пообещали принять меры через неделю

Общество 47 минут назад

Идет охота на стрелков. Следственный комитет начал разыскивать колумбайнеров по всей стране

Политика 1 час назад

Как корреспондент Sobesednik.ru ходила на "допрос" в полицию

Общество 1 час назад

В Самаре мужчина избил подростка на детской площадке, требуя у него 50 тысяч

Общество 2 часа назад

Опытный альпинист рассказал о причинах трагедии на Эльбрусе

Общество 2 часа назад

Готовивший нападение на колледж признал вину и был отправлен в психдиспансер

Политика 2 часа назад

"​​Лютый бред": Депутата Мосгордумы задержали за участие во встрече с депутатом Госдумы

Общество 3 часа назад

Памфилова назвала требование "Яблока" отменить выборы "циничной провокацией"

Общество 3 часа назад

Песков предупредил о наказании за оскорбление властей после случая с арестом актеров

Общество 3 часа назад

Росгвардейцы в костюме медведей залезли в окна к больным детям

Общество 4 часа назад

Каждому депутату купят по смартфону за счет бюджета

Политика 5 часов назад

ЦИК отказался признавать выборы недействительными

Политика 5 часов назад

Центризбирком утвердил итоги ДЭГ и пообещал единую систему онлайн-голосования

Общество 5 часов назад

Пермский стрелок пришел в сознание и заявил, что ничего не помнит

Общество 5 часов назад

В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19

Общество 6 часов назад

Власти потратят 1,6 млрд на поиск неблагонадежных школьников по сочинениям

Политика 6 часов назад

"Яблоко" требует отменить результаты выборов. Партия описала нарушения на 30 страницах

Общество 6 часов назад

Бастрыкин предложил ограничить реалити-шоу и демонстрацию жестокости на телевидении

Политика 7 часов назад

Сторонника Навального в Челябинске заподозрили в возбуждении вражды к полицейским

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика