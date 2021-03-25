Чичваркин: Ещё большее ужесточение "закона подлецов" – это законодательная истерика
Опальный бизнесмен поделился с Sobesednik.ru своим мнением по поводу проекта поправок в "закон Димы Яковлева"
Осенью в новой Госдуме хотят обсудить проект поправок к "закону Димы Яковлева" (известному также как "закон подлецов").
Разговоры об этом велись ещё в июне. Теперь глава думской комиссии по противодействию иностранному вмешательству извне Василий Пискарёв решил форсировать ситуацию - и предложил ускорить процесс принятия поправок ввиду имевшегося, на его взгляд, иностранного вмешательства в думские выборы.
Напомним, что в 2008 году американский гражданин Майлс Харрисон усыновил российского малыша Диму Яковлева, страдавшего заболеванием центральной нервной системы. Спеша на работу, американец забыл отвезти ребёнка в детский сад - и оставил его на жаре в закрытом салоне своего автомобиля, вследствие чего ребёнок погиб.
О том, какого рода преступлением является такое обращение с ребёнком - нарушением прав человека или нарушением прав человека "в отношении граждан РФ" - спорить странно. Однако, для Госдумы и гибель малыша, и западные санкции за присоединение Крыма, и отравление Навального стали, похоже, звеньями одной цепи.
Исходное содержание закона - запрет на усыновление/удочерение российских детей гражданами США - остаётся неизменным и даже подчёркивается ввиду того, что «обусловлено агрессивной санкционной политикой указанного иностранного государства в отношении Российской Федерации, российских граждан и юридических лиц». Однако к началу 2020-х из смерти Димы Яковлева "Единая Россия" решила выжать максимум.
Разработан список весьма существенных расширений закона. Иностранным гражданам, которые причастны к нарушениям основополагающих прав и свобод человека и/или совершили преступления в отношении граждан РФ, находящихся за рубежом, похитили их, осуществляли незаконное преследование россиян и др. - предлагается не только запретить въезд в страну, но и:
- арестовать их финансовые активы в России;
- наложить запрет на проведение любых сделок с собственностью и инвестициями этих граждан;
- запретить распоряжаться имуществом на территории России;
- приостановить на территории России деятельность находящихся под их контролем юрлиц;
- приостановить полномочия таких иностранцев в советах директоров и иных органах управления организаций, зарегистрированных в РФ.
В этих предложениях поневоле начинаешь искать какую-то скрытую логику. Давление на западный бизнес в России? На конкретных западных бизнесменов? Ответ на западные санкции? Тоталитарный российский капитализм?
- Тоталитарный бред - сказал Sobesednik.ru опальный бизнесмен Евгений Чичваркин, основатель "Евросети", продавший бизнес в 2008-м и покинувший России в 2009-м под угрозой уголовного преследования. - Я не вижу логики в словах законопроекта, это истерика.
Мне недавно рассказывали, как российское государство занимается «регулировкой цен», просто спуская компаниям цены на молоко, к примеру, и мясо. Это демонстрирует полное непонимание того, как работает рынок, экономика, и вообще полное непонимание реальности.
- Любопытно, что Василий Пискарёв предложил ускорить обсуждение поправок к «закону Димы Яковлева» на фоне имеющегося, на его взгляд, иностранного вмешательства в думские выборы. А в этом обвиняли Google и Apple, которые не хотели удалять сайт "Умного голосования" из поисковой выдачи и соответствующее приложение из своих магазинов приложений.
- По поводу Google и Apple ничего сказать не могу. Могу сказать, что про вмешательство они кричат, потому что сами вмешивались.
- В американские выборы?
- Да. Это логика вора или убийцы – кричать «держи вора» или «держи убийцу». Они всегда обвиняют других в действиях, которые совершают сами. Как один известный депутат, который на протяжении многих лет борется с гей-пропагандой в себе самом. В общем-то, ничего страшного в этом нет. Просто человек уже много лет обвиняет в этом других.
- Может быть, проект поправок - это такие контрсанкции против иностранного бизнеса в России, вынуждающие его считаться с политическими решениями российской власти, даже если они противоречат западным интересам и ценностям?
- Я бы сказал, что это медленное и мучительное самоубийство. За всем этим стоят какие-то суицидальные наклонности. Дело кончится для России нищетой и социальным расслоением.
- Ещё большим расслоением, чем сейчас?
- Да, ещё большим.