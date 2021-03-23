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На УИК в Дагестане "Зеленым" нарисовали 98%, у ЕР – ноль голосов

"Какая боль случилась на УИК 1521": В Дагестане вместо "Единой России" все голоса скорректировали в пользу партии "Зеленые"

Фото: АГН "Москва"

В селе Аксай в Дагестане на одном из избирательных участков результаты голосования по партийным спискам оказались более аномальными, чем на всех остальных, где за «Единую Россию» проголосовали в среднем по 85% избирателей. УИК №1521 зафиксировал даже больший результат — 98%, но не за партию власти, а за «Зеленых», которые по стране набрали менее 1%. На соседних участках за неё проголосовали четыре и 34 человека, а на этом — 1617.

На такой электоральный феномен обратил внимание глава отделения движения «Голос»* в Свердловской области Александр Грезев в своем Facebook:

«Какая боль случилась на УИК 1521 в Дагестане. Все перепутали и "Зелёным" нарисовали 1617 голосов (98%), а "Единой России" ничего не оставили», — справедливо отмечает эксперт.

Результаты голосования на УИК №1521 действительно оказались не поддающимися никаким законам статистики. «Единая Россия» получила здесь ноль голосов, как и ЛДПР и все остальные партии за исключением КПРФ (восемь голосов) и «Справедливой России — За правду» (25 голосов). Всего на участке проголосовали 1650 человек из 1711. Явка, таким образом, составила почти 96%.

*По закону мы обязаны сообщить, что движение в защиту прав избирателей «Голос» внесено Минюстом в реестр организаций-«иноагентов», не зарегистрированных в России. Ведомство утверждает, что «Голос» финансирует «гражданка Республики Армения». 

Фото: ЦИК
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