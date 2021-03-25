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Вчера, в 22:56

Сняты все ковидные ограничения на рейсы между Россией и Беларусью

В последнее время между аэропортами РБ и РФ курсировали не более 36 рейсов в неделю

Фото: скриншот

Президент РФ Владимир Путин сообщил во время встречи с Александром Лукашенко о снятии всех ограничений по авиасообщению России с Беларусью. Об этом пишет Zerkalo.io.

Как говорит Путин, это решение было принято на правительственной комиссии в доме правительства.

Как отметил президент, на сегодняшний день действует всего 36 рейсов между странами. Ранее их количество было в пределах двухсот.

«Я не думаю, что за два дня восстановится доковидный уровень до 200 с лишним полетов — это зависит от рынка перевозок, но полагаю, что восстановление пойдет быстро, в том числе и потому, что, надеюсь, будут быстро и эффективно реализовываться те договоренности и те программы, о которых мы информировали», – цитирует СМИ Путина.

Ранее сообщалось, что во время встречи с Александром Лукашенко и Владимиром Путиным было согласовано 28 соглашений по взаимной интеграции стран в союзное государство.

Теги: #Беларусь

Рубрика: Политика

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