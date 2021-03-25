Суд не стал арестовывать лидера "Альянса Врачей*"

Во время задержания лидера профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву без особых церемоний скрутили, чтобы силой доставить в Преображенский суд Москвы на очередное заседание.

На хрупкую женщину набросились пятеро здоровенных силовиков. На видео, которое выложил профсоюз, видно, как один из них что-то подбрасывает ей в сумку. Адвокат Дмитрий Джулай неоднократно подавал ходатайства, чтобы судебные заседания проводились без участия Анастасии. О сегодняшнем заседании она уведомлена не была, как и о принудительной доставке в суд.

– Несмотря на то, что нами подано ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие на основании ч. 4 ст. 247 УПК, судья отказал нам без мотивации и выписал привод, чтобы устроить показательное судилище и кошмарить мать-одиночку двух больных детей, хотя закон позволяет рассматривать без ее участия, – сообщил Дмитрий Джулай.

На заседании прокурор попросил изменить меру пресечения Анастасии Васильевой на домашний арест. Как отмечает защитник, ч. 13 ст. 105.1 УПК РФ не даёт прокурору права выходить с ходатайством об изменении меры пресечения. На стадии судебного разбирательства это может делать только ФСИН. Представление ФСИН, по словам Джулая, было отозвано.

– Впрочем, где закон, где санитарное дело? – иронизирует адвокат.

Судья Казанцев отказал в ходатайстве защиты об отправке дела Анастасии Васильевой на доследование: после предъявления обвинения она не была допрошена, как того требует законодательство. Тем не менее, в изменении меры пресечения на домашний арест обвинению тоже было отказано. Теперь главное, чтобы не возымели последствия манипуляции силовика с сумкой Анастасии.

Ранее ряд фигурантов "санитарного дела", в том числе брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и экс-юрист ФБК** Любовь Соболь получили различные сроки ограничения свободы. Соболь и Ялмыш покинули Россию.

*«Альянс Врачей» внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов

** ФБК признан иноагентом и экстремистской организацией и запрещен в РФ