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"Невероятно успешная миссия": Байден о выводе американских войск из Афганистана

Он добавил, что американцы рисковали своей жизнью, вывозя из Афганистана соотечественников и граждан других стран

Фото: Global Look Press

Президент США Джо Байден назвал выход США из Афганистана успешно выполненной миссией. Об этом он заявил в телевизионном обращении по случаю завершения вывода войск США из Афганистана.

«Вчера вечером в Кабуле Соединенные Штаты завершили 20-летнюю войну в Афганистане - самую долгую войну в американской истории, мы завершили самую большую в истории операцию по воздушной эвакуации (...) Невероятный успех этой миссии получился благодаря выдающимся способностям, умениям, храбрости и самоотдаче американских военных, дипломатов и сотрудников разведки», – цитирует Байдена РИА Новости

Он добавил, что американцы «неделями рисковали своей жизнью», вывозя из Афганистана соотечественников и граждан других стран. 

Еще 17 августа Байден заявил в своем выступлении, что вывод войск из Афганистана – правильное решение.

«Американские войска не могут и не должны сражаться в войне и умирать в войне, в которой афганские силы не желают сражаться за себя. (...) Мы дали им все возможности определить свое будущее. Чего мы не могли им дать, так это волю к борьбе за это будущее. (...) И вот то, во что я верю в глубине души: неправильно отдавать приказ американским войскам бороться, когда собственные вооруженные силы Афганистана этого не делают», – сказал он.

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