Китайский лидер обещает бороться за интересы малого и среднего бизнеса и конкуренцию

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин в ходе своего выступления перед комитетом по всестороннему углублению реформ произнес речь с призывом проводить в стране политику по борьбе с монополизмом и всесторонней поддержке малых и средних предпринимателей. Вместе с развитием конкуренции в стране это должно гарантировать «повышение всеобщего благосостояния» и защиту прав и интересов конечного потребителя.

«Необходимо усилить антимонопольные меры и проводить более интенсивную политику по созданию справедливой конкуренции. Нужно предоставить более обширное пространство для развития всех участников рынка, особенно это касается предприятий малого и среднего бизнеса», — заявил китайский лидер в ходе своего выступления (цитата по ТАСС).

При этом власти КНР заверяют, что борьба с монополизмом не должна стать проблемой для негосударственного сектора экономики или западных компаний, и отмечают важность международных инвестиций.