Китай ввел запрет на негативные посты про состояние экономики в соцсетях

Вредная и «очерняющая» китайскую экономику информация в социальных сетях будет удаляться властями вместе с любого рода спекуляциями на событиях, целью которых является «разжигание печали, беспокойства и паники» среди населения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного управления киберпространства КНР.

Цензуре подвергнуться сообщения с неправильной коннотацией внутриполитических событий, а также с негативной оценкой состояния финансовых рынков. Это же касается и перепечаток сообщений зарубежных СМИ. Онлайн-платформы, которые публикуют подобный контент, будут преследоваться регулирующими органами.

Также власти Китая намерены отслеживать любого рода спекуляции и мошенничества, которые могут быть, в том числе связаны с использованием имен ведущих финансистов.

Если эти меры не подействуют, к концу октября они будут дополнительно ужесточены, чтобы сформировать «благоприятную» обстановку в соцсетях, которая будет способствовать «устойчивому и здоровому развитию» финансового сектора КНР.