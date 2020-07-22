Порошенко обвинил Зеленского в том, что на него напали с зелёнкой. Нападавший задержан

Нацполиция Украины сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве в отношении мужчины, который облил экс-президента страны Петра Порошенко зеленкой в центре Киева.

Ситуация произошла возле станции метро. Нападавший задержан. Им оказался уроженец Черниговской области 1999 года рождения.

Сайт партии Порошенко «Европейская солидарность» опубликовал обращение политика, который обвиняет в нападении действующего президента.

«Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю - страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой.

Владимир Александрович, не бойтесь Порошенко. Не бойтесь этих десятков тысяч людей, которые сегодня собрались здесь для того, чтобы отпраздновать юбилей Независимости. Для нас этот праздник, потому что мы его завоевали, отстояли. И вы не представляете, что было бы с вами, если бы вы столкнулись с такими трудностями, как наша страна столкнулась в 2014-2015-м», – цитируют политика на сайте партии.

Сегодня в Украине отмечают 30-ю годовщину независимости. Днем ранее в Одессе был задержан 26-летний американец, гулявший с триколором РФ на груди.