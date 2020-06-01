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МИД Украины опроверг словам своего же замминистра о захвате их самолета в Кабуле

Замглавы МИД Украины заявил об угоне их самолета в Кабуле. Теперь МИД уверяет, что его не так поняли и все самолеты на месте

Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко опроверг заявление замглавы того же ведомства. Он заявил, что никакого похищения эвакуационного самолета Украины вооруженными людьми в Афганистане не было, а его коллега таким образом якобы пытался объяснить, какой хаос творится в аэропорту Кабула.

«Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности», — сказал г-н Николенко в комментарии «Интерфаксу».

Напомним, что ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сказал украинскому изданию «Общественное радио», следующее: «Наш самолет захватили другие люди. Во вторник у нас фактически украли самолет, он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев».

Спикер МИД Украины при этом утверждает, что этим высказыванием дипломат лишь пытался «объяснить беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытянуть украинцев».

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