МИД Украины опроверг словам своего же замминистра о захвате их самолета в Кабуле

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко опроверг заявление замглавы того же ведомства. Он заявил, что никакого похищения эвакуационного самолета Украины вооруженными людьми в Афганистане не было, а его коллега таким образом якобы пытался объяснить, какой хаос творится в аэропорту Кабула.

«Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности», — сказал г-н Николенко в комментарии «Интерфаксу».

Напомним, что ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сказал украинскому изданию «Общественное радио», следующее: «Наш самолет захватили другие люди. Во вторник у нас фактически украли самолет, он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев».

Спикер МИД Украины при этом утверждает, что этим высказыванием дипломат лишь пытался «объяснить беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытянуть украинцев».