МИД Украины сообщил об угоне их эвакуационного самолета в Афганистане

Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил о краже государственного самолета в аэропорту Кабула, куда его прислали специально, чтобы забрать граждан страны на родину в ходе эвакциации. Его словам передает «Общественное радио» Украины.

«В минувшее воскресенье наш самолет захватили другие люди. Во вторник у нас фактически украли самолет, он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев, — цитирует издание замминистра Енина. — Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта».

Сообщается также, что взамен украденного официальный Киев направил другое судно.

Накануне, в понедельник днем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что их самолету удалось вылететь из аэропорта в Кабуле. На борту было более 100 граждан Украины. Он также обратил внимание, что в стране остается менее 50 украинцев, о которых известно МИД. Министр также отметил, что части из них удается улететь на самолетах других государств.

В своем посте в Facebook Кулеба отмечал, что вылетевший в понедельник украинский самолет был последним перед закрытием аэропорта для гражданских судов. Он заявил, что если бы вылет не состоялся тогда, ждать пришлось бы ещё «несколько дней».

Таким образом не вполне понятно, как «украденное» судно могло вылететь из аэропорта во вторник.