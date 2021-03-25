Политолог оценил идею "Единой России" о запрете въезда для русофобов

Проект закона о запрете въезда в Россию для русофобов, разработанный депутатами партии «Единая Россия», можно считать логичным завершением той информационной волны о притеснении русскоязычных, которая в последние недели активно разворачивалась на постсоветском пространстве. К такому выводу пришёл политолог Дмитрий Михайличенко.

При этом эксперт подчёркивает, что в действительности появление подобной инициативы позволяет сделать неутешительный вывод о том, что российским властям больше нечего предложить обществу в преддверии выборов, а потому конструировать общую картинку было решено за счёт консолидации общества вокруг самых простых идей.