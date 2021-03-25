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Политолог оценил идею "Единой России" о запрете въезда для русофобов

Российским властям больше нечего предложить обществу в преддверии выборов, считает эксперт

Фото: pixabay

Проект закона о запрете въезда в Россию для русофобов, разработанный депутатами партии «Единая Россия», можно считать логичным завершением той информационной волны о притеснении русскоязычных, которая в последние недели активно разворачивалась на постсоветском пространстве. К такому выводу пришёл политолог Дмитрий Михайличенко.

При этом эксперт подчёркивает, что в действительности появление подобной инициативы позволяет сделать неутешительный вывод о том, что российским властям больше нечего предложить обществу в преддверии выборов, а потому конструировать общую картинку было решено за счёт консолидации общества вокруг самых простых идей.

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«Вот мы и получили ответ, зачем несколько недель назад разворачивалась инфоволна про русофобию на постсоветском пространстве. «Единороссы» подготовили законопроект, запрещающий русофобам въезд в страну, – пишет Михайличенко в своём авторском телеграм-канале.

За всем этим медийным конструированием реальности, вознёй с борщевым набором и прочей активностью скрывается одна банальная вещь: властям нечего предложить обществу, ресурсами делиться они не собираются.

Вместо предвыборных обещаний картинка конструируется за счёт симулякров и фантомов имперских амбиций. Перед началом думской кампании прорабатывался вариант с актуализацией имперских амбиций за счёт темы Донбасса, но и от этой неё решили отказаться. Ограничились русофобией и борьбой с ней.

По сути, нынешняя конфигурация власти не нуждается в партийной системе, поэтому все её функционирование носит симулякративный характер».

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