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Из-за стрельбы и давки в аэропорту Кабула погибли 12 человек

После того, как талибы захватили город, афганцы бегут в аэропорт пытаясь покинуть страну

Фото: Twitter Yalda Hakim

Движение «Талибан»* призывает афганцев покинуть аэропорт Кабула, после того, как в общей сложности в результате стрельбы и давки на территории аэропорта и рядом с ним погибли 12 человек. Об этом сообщает агентство Reuters

По словам официальных лиц «Талибана»* и НАТО, с воскресенья в столице Афганистана в общей сложности погибли 12 человек в аэропорту и вокруг него. Напуганные афганцы бегут в аэропорт и пытаются покинуть страну с тех пор, как талибы* захватили город.

18 августа по меньшей мере три человека погибли, после того, как боевики открыли огонь по участникам митинга, которые вышли в поддержку национального флага. 

*Движение «Талибан» признано в России террористической организацией и запрещено

Теги: #Афганистан

Рубрика: Политика

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