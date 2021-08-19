Из-за стрельбы и давки в аэропорту Кабула погибли 12 человек

Движение «Талибан»* призывает афганцев покинуть аэропорт Кабула, после того, как в общей сложности в результате стрельбы и давки на территории аэропорта и рядом с ним погибли 12 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам официальных лиц «Талибана»* и НАТО, с воскресенья в столице Афганистана в общей сложности погибли 12 человек в аэропорту и вокруг него. Напуганные афганцы бегут в аэропорт и пытаются покинуть страну с тех пор, как талибы* захватили город.

18 августа по меньшей мере три человека погибли, после того, как боевики открыли огонь по участникам митинга, которые вышли в поддержку национального флага.

*Движение «Талибан» признано в России террористической организацией и запрещено