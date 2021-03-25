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Магомед Толбоев о трагедии в Афганистане: Шансов выжить, уцепившись за шасси нет - оторвет руки

Несколько человек погибли, пытаясь улететь из Кабула, схватившись за шасси. Летчик-испытатель прокомментировал главное видео дня.

Фото: Кадр из видео

После перехода столицы Афганистана под контроль талибов (Талибан - террористическая организация, запрещенная в РФ), не все желающий смогли улететь из страны. В аэропорту Кабула образовалась давка, люди стали проникать на взлетно-посадочную полосу.

Около 10 человек схватились за шасси взлетающего самолета и поднялись вместе с ним в воздух. Во время набора высоты, все они сорвались вниз. Позже их тела были обнаружены на крышах жилых зданий.

Можно ли выжить, схватившись за шасси самолета?

На этот вопрос для Sobesednik.ru ответил Герой России летчик испытатель Магомед Толбоев

- Конечно, это невозможно. Это детские фантазии. Попробуйте разогнаться на автомобиле до 170 километров в час и высунуть руку из окна и вы все поймете. При наборе высоты самолет разгоняется до нескольких сотен километров в час - просто оторвёт руки. Не говоря уже об отрицательной температуре. Люди в Кабуле поступают так от отчаяния отчаянии. Всё что случилось для них провал и крах. Они идут на последнее.

По словам Толбоева, нельзя предъявлять претензии летчикам, которые не отказались от взлета, несмотря на "пассажиров" снаружи.

-Летчики то причем? Экипаж выполняют свою задачу - взлет-посадка. Все остальное - на ответственности наземных служб безопасности. Летчик что должен сделать? Выйти, оторвать человека и поставить на землю? Он выполняет свое задание в соответствии с законом.

Летчик-испытатель, также добавил, что полеты снаружи самолета возможны, если речь идет о профессиональных военных десантниках.

-Всё бывает. И врываются, и самолеты захватывают. Но для них это тоже смертельный риск.
Магомед Толбоев
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