Магомед Толбоев о трагедии в Афганистане: Шансов выжить, уцепившись за шасси нет - оторвет руки

После перехода столицы Афганистана под контроль талибов (Талибан - террористическая организация, запрещенная в РФ), не все желающий смогли улететь из страны. В аэропорту Кабула образовалась давка, люди стали проникать на взлетно-посадочную полосу.

Около 10 человек схватились за шасси взлетающего самолета и поднялись вместе с ним в воздух. Во время набора высоты, все они сорвались вниз. Позже их тела были обнаружены на крышах жилых зданий.