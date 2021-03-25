В Беларуси задержали технического экс-конкурента Лукашенко на выборах

Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил о задержании бывшего кандидата в президенты Андрея Дмитриева. Он также является сопредседателем организации «Говори правду» и делегатом платформы «Сход», а также членом оргкомитета «Нашей партии».

Как пишет в соцсетях независимое издание TUT.BY, причина задержания неизвестна. Также журналисты не знают, где находится политик.

Ранее задержан был бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня. Он также был делегатом «Схода». Его отправили в изолятор на Окрестина по подозрению в совершении действий, грубо нарушающих порядок.

Дмитриев был техническим конкурентом на выборах 2020 года, которые в итоге были сфальсифицированы. Центризбирком тогда заявил о победе Александра Лукашенко с результатом в 80%, а демократическая оппозиция уверяет, что победу одержала Светлана Тихановская. Большинство стран не признают главой государства ни одного, ни другую. По факту власть в стране удерживает Лукашенко.