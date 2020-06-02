"Скоро это ждет и нашу страну": россияне в недоумении от нового поручения Лукашенко силовикам

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко дал поручение силовым ведомствам закрыть границу.

«С сегодняшнего дня ни одна нога в Беларусь, будь то с юга или запада, ступить не должна», – сообщает официальный сайт президента республики.

По словам Лукашенко, это делается для того, чтобы «население страны чувствовало себя в безопасности». Помимо этого, глава Беларуси поручил усилить работу по охране границы и предотвращать факты ее нарушения.

Россияне в социальных сетях в большей степени крайне негативно отреагировали на решение Александра Лукашенко. Многие высказывают жителям Беларуси сочувствие, а в адрес президента страны направляют шквал критики и оскорблений. Впрочем, существует и определенная доля россиян, поддержавших решение Лукашенко, однако их поддержка была встречена гневными комментариями самих беларусов, которые указали на то, что «в Москве не видно всей картины».

«Честное слово, уже лучше бы НАТО ввело свои войска в Беларусь и скинула этого обезумевшего диктатора на благо белорусскому народу и всему миру»;

«Усатая картофелина лютует»;

«Все, у деда крыша поехала»;

«Северная Корея расширяется до невиданных масштабов»;

«Думаю, скоро это ждет и нашу страну. Бандиты у власти просто так ее не отдают»;

«Что-то совсем жестит президент. Страшно за жителей Беларуси», – пишут россияне.