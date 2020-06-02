Сегодня, в 13:55

"Скоро это ждет и нашу страну": россияне в недоумении от нового поручения Лукашенко силовикам

Президент Беларуси поручил усилить работу по охране границы и предотвращать факты ее нарушения

Фото: Global Look Press

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко дал поручение силовым ведомствам закрыть границу.

«С сегодняшнего дня ни одна нога в Беларусь, будь то с юга или запада, ступить не должна», – сообщает официальный сайт президента республики.

По словам Лукашенко, это делается для того, чтобы «население страны чувствовало себя в безопасности». Помимо этого, глава Беларуси поручил усилить работу по охране границы и предотвращать факты ее нарушения.

Россияне в социальных сетях в большей степени крайне негативно отреагировали на решение Александра Лукашенко. Многие высказывают жителям Беларуси сочувствие, а в адрес президента страны направляют шквал критики и оскорблений. Впрочем, существует и определенная доля россиян, поддержавших решение Лукашенко, однако их поддержка была встречена гневными комментариями самих беларусов, которые указали на то, что «в Москве не видно всей картины».

«Честное слово, уже лучше бы НАТО ввело свои войска в Беларусь и скинула этого обезумевшего диктатора на благо белорусскому народу и всему миру»;

«Усатая картофелина лютует»;

«Все, у деда крыша поехала»;

«Северная Корея расширяется до невиданных масштабов»;

«Думаю, скоро это ждет и нашу страну. Бандиты у власти просто так ее не отдают»;

«Что-то совсем жестит президент. Страшно за жителей Беларуси», – пишут россияне.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 3 дня назад

Ясен Засурский был связующей нитью эпох

Общество 2 дня назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 1 неделю назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 1 неделю назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 1 неделю назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 1 неделю назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 13 минут назад

Сомнений станет больше: эксперт разнес результаты исследований российской вакцины

Общество 31 минуту назад

Памфилова рассказала о подробностях системы видеонаблюдения на выборах в Госдуму

Политика 1 час назад

"Нужно ехать и искать себе место в России": Зеленский дал совет "русским" на Донбассе

Политика 2 часа назад

"Возврат к советской модели с поправкой на алчность": Ходорковский о закрытии СМИ

Общество 2 часа назад

У владельца РБК Григория Березкина нашелся участок в Москве за 1,2 млрд рублей

Общество 2 часа назад

"У меня вечно голодный волкодав живет - добро пожаловать!": в сети обсуждают, кого из "незваных гостей" мы обязаны пускать в квартиры

Общество 2 часа назад

Число заболевших коронавирусом за сутки в России снова превысило 23 тысячи

Политика 2 часа назад

Лукашенко поручил закрыть границы Беларуси, чтобы Литва не вернула ему мигрантов

Общество 2 часа назад

Минздрав сообщил о 37 миллионах россиян, привитых от коронавируса

Политика 3 часа назад

"МБХ Медиа" закрывается: "Государство превратилось в дракона пострашнее шварцевского"

Политика 3 часа назад

"В парламенте Германии доктора наук, а у нас - артисты и спортсмены": в сети критикуют звезд шоу-биза, стремящихся в Госдуму

Происшествия 3 часа назад

Массовое убийство в Хакасии: бывший уголовник убил семью из пяти человек

Общество 3 часа назад

11 заключенных, проговоренных к смертной казни, выйдут на свободу из-за моратория

Общество 4 часа назад

Московскую карту "Тройка" запустят в Ростовской области в тестовом режиме

Здоровье и дом 4 часа назад

Врач рассказал, как температура и другие побочки после вакцинации влияют на антитела

Политика 5 часов назад

"Открытые медиа" закрылись из-за угрозы уголовных дел: "Мы хотя бы попытались"

Общество 5 часов назад

Вильфанд рассказал, когда в Москву придет синоптическая осень

Политика 5 часов назад

Главное к 5 августа: точечный откат репрессий, Ходорковский "перевернул" Беларусь, харассмент в Вышке

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика