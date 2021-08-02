Приковавшиеся наручниками к зданию Минюста сторонники Лимонова арестованы на 10 суток

31 июля участники незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Михаил Боровских и Михаил Галяшкин приковали себя к решетке окна здания Минюста, пишет «Медиазона».

Таким образом активисты хотели выступить против отказа ведомства зарегистрировать их партию. В итоге мужчин отковали от оконной решетки и доставили в ОВД.

Сегодня Гагаринский районный суд арестовал обоих активистов на десять суток по статье об организации акции без подачи уведомления.

31 июля также за акции в связи с отказом Минюста регистрировать «лимоновцев» задерживали активистов в Ярославле, Перми и Барнауле.