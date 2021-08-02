Приковавшиеся наручниками к зданию Минюста сторонники Лимонова арестованы на 10 суток
Активисты выступали против отказа министерства регистрировать партию “Другая Россия Э.В. Лимонова”
31 июля участники незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Михаил Боровских и Михаил Галяшкин приковали себя к решетке окна здания Минюста, пишет «Медиазона».
Таким образом активисты хотели выступить против отказа ведомства зарегистрировать их партию. В итоге мужчин отковали от оконной решетки и доставили в ОВД.
Сегодня Гагаринский районный суд арестовал обоих активистов на десять суток по статье об организации акции без подачи уведомления.
31 июля также за акции в связи с отказом Минюста регистрировать «лимоновцев» задерживали активистов в Ярославле, Перми и Барнауле.
Теги: #Выборы в Госдуму
Рубрика: Политика