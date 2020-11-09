"В семье не без урода": Нарышкин обвинил "меньшинство" россиян, требующих, находясь в США, ввести санкции против РФ
При этом, по словам главы внешней разведки, часть подобных случаев лоббирования может ускользать от взора сотрудников
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что его ведомство фиксирует всех россиян, которые, находясь на территории США, предлагают ввести санкции в отношении России.
Об этом директор службы рассказал в эфире «Соловьев Live».
«При этом таких меньшинство, подавляющее меньшинство. Тем не менее, нужно постоянно работать над этим <...> Это предательство. Предательство своей страны, своего народа. Надо все называть своими именами. В семье не без урода»
, – цитирует ТАСС Нарышкина.
Он отмечает, что некоторые случаи лоббирования могут ускользнуть от взора разведки, но основная масса фиксируется.
Рубрика: Политика