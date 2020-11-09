"В семье не без урода": Нарышкин обвинил "меньшинство" россиян, требующих, находясь в США, ввести санкции против РФ

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что его ведомство фиксирует всех россиян, которые, находясь на территории США, предлагают ввести санкции в отношении России.

Об этом директор службы рассказал в эфире «Соловьев Live».

«При этом таких меньшинство, подавляющее меньшинство. Тем не менее, нужно постоянно работать над этим <...> Это предательство. Предательство своей страны, своего народа. Надо все называть своими именами. В семье не без урода»

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Он отмечает, что некоторые случаи лоббирования могут ускользнуть от взора разведки, но основная масса фиксируется.