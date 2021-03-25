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"Минздрав оценил жизнь россиян в 30 000 рублей": политолог разнес власти за подход к вакцинации

Илья Гращенков указал на еще одно серьезное препятствие для партии власти на предстоящих парламентских выборах

Фото: Global Look Press

Инициатива депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Федота Тумусова, предложившего страховать жизнь россиян на случай смерти от вакцинации на сумму в 10 миллионов рублей, вскрыла новый уровень цинизма российских властей. Все дело в том, что в правительстве жизнь граждан, которая по определению должна иметь первичную и наивысшую ценность для государства, оценили всего в 30 000 рублей, или чуть более 400 долларов США – это чтобы степень цинизма было проще прочувствовать.

Об этом рассказал известный российский политолог Илья Гращенков, отметив, что подобный цинизм впоследствии станет новым препятствием для партии власти на предстоящих парламентских выборах При этом, подчеркивает эксперт, эта странная позиция властей, в рамках которой жизнь граждан оказалась такой «дешевой», является объяснением тому, почему до сих пор никто не захотел взять на себя ответственность за последствия прививки, продолжая при этом делать все, чтобы принудить россиян вакцинироваться. 

«Минздрав оценивает жизнь россиян всего в 30 000 рублей? Депутат Государственной думы Федот Тумусов выступил с предложением страховать граждан России от возможных осложнений после вакцинации на 10 миллионов рублей. Однако в Минздраве оценили жизнь каждого отдельного россиянина значительно дешевле – всего 30 000 рублей. 

Об этом шокирующем ответе министерства парламентарий рассказал на своей страничке в социальных сетях. Причем логика у него очень верная. Если прививка безопасна, то государство в данном случае ничего не теряет, зато людей сможет убедить. Если же прививка в действительности может обернуться плохим исходом, то деньги все равно нужны, поскольку она фактически становится обязательной.

Правительство же в своем отзыве на законопроект Тумусова пишет, что в случае смерти гражданина России, наступившей вследствие осложнения от вакцины, его родственники имеют право на получение единовременного государственного пособия в размере 30 000 рублей. А если человек не умрет, а станет инвалидом, то ему заплатят 10 тысяч рублей. И глава Минздрава пишет, что стоило бы эту сумму немного увеличить.

И Тумусов справедливо пишет, что правительство оценивает жизни россиян в 30 000 рублей. И после этого партия власти утверждает, что строит социальное государство, которое заботится о здоровье, ратует за прививки и понимает, насколько важна борьба с коронавирусом.

Разумеется, с таким цинизмом добиться победы на выборах будет непросто. По крайней мере, теперь становится понятно, почему никто не желает брать на себя ответственность за вакцину, вынуждает россиян делать ее исключительно административными мерами и попутно заставляют подписывать отказ от претензий», – пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.

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