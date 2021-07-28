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Главное к 29 июля: 15 минут славы Тихановской, $100 за прививку, QR-коды в фитнес-клубах

Нью-Йорк даст $100 за прививку, Байден выслушал Тихановскую, офис для привитых, а финтес-клубы -- нет. Главное к четвергу

Фото: Пресс-служба Белого дома

Джо Байден встретился со Светланой Тихановской

Президент США Джо Байден провел встречу с непризнанным президентом Беларуси Светланой Тихановской. Об этом сперва сообщила Тихановская, затем информацию подтвердили и в Белом доме. Если ранее команда Тихановской провела рабочую встречу с представителями администрации Байдена (на ней присутствовал и глава дипломатии США Энтони Блинкен), но без самого Байдена, то нынешний визит, напротив, носил скорее символический характер: он продлился лишь около 15 минут. Тем не менее, по словам Тихановской, она предложила американскому лидеру помочь демократической оппозиции Беларуси «ненасильственно» сменить Александра Лукашенко, чтобы одержать победу на том идеологическом фронте, о котором часто говорит сам Байден: в борьбе демократий с автократиями (Китай, Россия и другие).

Мосгортранс и Московский метрополитен подали в суд на независимый профсоюз сотрудников общественного транспорта, сообщает «Дождь» со ссылкой на главу объединения Юрия Дашкова. Профсоюз написал письмо в КПРФ, в котором сообщил о «массовых» отстранениях от работы из-за нежелания прививаться. Его публиковали «Открытые медиа». Мосгортранс и метро Москвы считают, что письмо порочит их честь и достоинство. Они требуют опровержений.

Группа сенаторов от Республиканской партии (партия Байдена) поставила президенту ультиматум, пообещав заблокировать назначения в Минфин, если тот не введет новые санкции против российского «Северного потока-2», пишет Bloomberg. Среди подписантов 12 сенаторов, входящих в банковский комитет, то есть половина всего комитета. Политики уверены, что строительство трубопровода усилит «российскую агрессию» и противоречит интересам Украины и США.

Власти Санкт-Петербурга отчитались о вакцинации половины жителей, которых нужно привить для достижения коллективного иммунитета. Хотя бы одной дозой привиты 1,3 млн человек, а планируется привить как минимум 2,6 млн, передает «Фонтанка».

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио объявил, что с 30 июля каждый, кто вакцинируется в первый раз сможет рассчитывать на 100 долларов от властей, передает NBC.

Тем временем американские технологические гиганты начали вводить новые правила по вакцинации сотрудников. Google разрешит вернуться в офис исключительно привитым сотрудникам и тем, у кого есть медицинские противопоказания, аналогичным образом поступит и Facebook, а вот Twitter, который уже успел отменить дистант, спустя две недели вновь закрыл два офиса в Нью-Йорке и Сан-Франциско по рекомендациям ЦКЗ.

Компания Netflix по примеру некоторых голливудских студий ввела обязательную вакцинацию части персонала, которая участвует в процессе съемок фильмов и сериалов. Причиной не прививаться студия признает медотвод или религиозные убеждения.

В России лишь 34% готовы поддержать вход в фитнес-центры по QR-кодам, следует из опроса «Велнес консалтинг групп», на который ссылается ТАСС. А вот 37% просто откажутся ходить в залы, если те попытаются ввести бесковидные зоны. При этом привились или только собираются это сделать лишь 50% из тех, кто пользуется услугами фитнес-клубов.

Меньше половины россиян (45%) кладут трубку, когда понимают, что им позвонили мошенники. Остальные продолжают общение со злоумышленниками из интереса или ради провокации. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВТБ, публикуемые «Известиями».

Устроивший теракт в школе в Казани Ильназ Галявиев заявил, что лучше бы пожизненно отправился на зону, чем провести 25 лет в психлечебнице. Его слова приводит издание «Московский комсомолец». В больнице он опасается «стать овощем». Также преступник не исключает возможной мести со стороны родственников убитых им детей.

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