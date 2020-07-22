"Отстранение Зеленского от власти и хаос": политолог озвучил тревожный прогноз для Украины
Причиной этого может стать дефолт, если властям не удастся реструктурировать огромный государственный долг, который предстоит выплатить этой осенью
В последнее время в прессе и экспертной среде участились разговоры о том, что украинского президента Владимира Зеленского ожидает далеко не самое радужное политическое будущее. Поговаривают даже о том, что после визита Зеленского в Вашингтон, где он должен встретиться с главой белого дома Джо Байденом, его вполне может ожидать досрочная отставка.
Косвенные признаки подобного развития событий некоторые политологи видят, к примеру, в недавней неожиданной отставке по собственному желанию главы МВД Украины Арсена Авакова – единственного министра, перешедшего в новую властную команду из состава правительства, действовавшего при экс-президенте Петре Порошенко.
И оценок здесь довольно много, некоторые из них даже выглядят не совсем аргументированными. Утверждается, к примеру, что Аваков принял решение об отставке после личной встречи с американским дипломатом Джорджем Кентом, которого российская пресса, и вовсе, называет новым «смотрящим» за Украиной от США.
Другие же ориентируются на тот факт, что Арсен Борисович знаменит своим чутьём ситуации, а потому вполне мог отстраниться от действующей власти по соображениям безопасности, ожидая серьёзных перемен в Киеве.
А вот российский политолог Марат Баширов называет другие причины возможного ухода Зеленского с президентского поста до конца отведённого для этого срока. Все дело, убеждён эксперт, в серьёзных экономических проблемах, с которыми в ближайшие месяцы столкнётся Киёв.
«Уже этой осенью Украине предстоит выплатить огромный государственный долг в 5 миллиардов 734 миллиона долларов США. Если Киеву не удастся реструктурировать эту задолженность – будет дефолт и окончательное обнищание населения. А далее – отстранение Зеленского от власти и хаос примерно на 5 лет», – пишет Баширов в своём авторском телеграм-канале.
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Рубрика: Политика