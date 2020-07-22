"Отстранение Зеленского от власти и хаос": политолог озвучил тревожный прогноз для Украины

В последнее время в прессе и экспертной среде участились разговоры о том, что украинского президента Владимира Зеленского ожидает далеко не самое радужное политическое будущее. Поговаривают даже о том, что после визита Зеленского в Вашингтон, где он должен встретиться с главой белого дома Джо Байденом, его вполне может ожидать досрочная отставка.

Косвенные признаки подобного развития событий некоторые политологи видят, к примеру, в недавней неожиданной отставке по собственному желанию главы МВД Украины Арсена Авакова – единственного министра, перешедшего в новую властную команду из состава правительства, действовавшего при экс-президенте Петре Порошенко.

И оценок здесь довольно много, некоторые из них даже выглядят не совсем аргументированными. Утверждается, к примеру, что Аваков принял решение об отставке после личной встречи с американским дипломатом Джорджем Кентом, которого российская пресса, и вовсе, называет новым «смотрящим» за Украиной от США.