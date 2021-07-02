Российский бизнес выходит из Угловки

И если поначалу «Валдайская косметика» выпускала лишь по 50.000 стограммовых флаконов спрея в месяц, а в декабре 2019-го года – до 1 млн штук продукции, то в апреле 2020-го увеличила мощности уже до 5 млн. А потом поставила планку и до 30 млн спреев в месяц.

Разумеется, для этого пришлось влезть в кредиты. Инвестиции ведь не берутся из воздуха. Пришлось напрячься и рабочим – предприятие перешло на круглосуточный режим работы, то есть появились новые рабочие места. Появились новые заказы и у других российских компаний – часть оборудования решили закупить у российских производителей. В частности, в Санкт-Петербурге, у профильной компании, которая производит качественное оборудование по высокоточному розливу.

На комплектующие тоже пришлось перейти свои, отечественные, поскольку пандемия перекрыла прежний поток поставок из Китая, создав дефицит распылителей и флаконов. «Поэтому, – говорят на «Валдайской косметике», – в рамках перевооружения производства мы решили производить все эти комплектующие у себя на предприятии, чтобы не зависеть ни от кого». Чем не импортозамещение в чистом виде!

В настоящее время завод ведет строительство собственных линий по производству тары. При том, что в состав компании уже входят производственные мощности, позволяющие выпускать, на минуточку, до 100.000 литров продукции в сутки, что делает предприятие одним из крупнейших производителей антисептиков на территории всей страны.

Гигиенические спреи, гели, дезинфицирующее средства для поверхностей, защитные маски... Что немаловажно, солидная часть этой продукции собственного производства безвозмездно передается медучреждениям, детским домам, домам престарелым... Тому, кто в этом сейчас так нуждается. Даже депутаты Госдумы пользуются спреем из Угловки, чтобы голосовать, как говорится, с чистыми руками и чистой совестью. Да что депутаты. Даже во время большой пресс-конференции Путина именно эти антисептики стояли на столах, так что «Угловка» давно уже переросла размеры Новгородской области, став территорией, значимой для всей страны.

ТОСЭР оказалась перед выборами

А ведь на территории «Угловки» расположены и прочие успешные предприятия. В том числе, принадлежащий Василию Ильичеву «Угловский комбинат бытовой химии», который в 2010 году стал единственным российским предприятием, прошедшим аудит европейского представительства и получившим одобрение на изготовление эксплуатационных жидкостей под брендом Shell. Так что не мы тут становимся зависимы от заграницы, а заграница от нас. Впрочем, хватает у комбината и российских клиентов – ООО «Пеноплекс СПб», ООО «Сибирская Полимерная Компания», ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС» и другие. Немецкое оборудование, собственная аттестованная лаборатория и умелые руки угловцев стали знаком качества выпускаемой здесь продукции.

Конечно, это все работало бы и без создания особой экономической зоны, но сложностей было бы больше. А так, согласно плану развития территории, строительство новых производственных и офисных площадей составляет 20 тысяч квадратных метров при ставке арендной платы, значительно более бюджетной, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Все это, как ожидается, к 2025 году увеличит не только зарплату местного населения (до 50 тысяч рублей в месяц), но и продолжительность жизни (еще на четыре года).

При этом, как и следовало ожидать, создание ТОСЭР уже позволило диверсифицировать экономику населенного пункта, снизить зависимость от некогда градообразующей организации – АО «Угловский известковый комбинат», создать с полтыщи дополнительных рабочих мест и привлечь инвестиции в объёме 4,7 млрд рублей. Одних только налогов с этой территории в бюджет поступает 120 млн. И это – только начало.