Российский бизнес выходит из Угловки
Как новгородские предприниматели возрождают свою малую родину
Каждый день, приходя утром на работу, я сначала включаю компьютер, а потом, пока он загружается, обрабатываю руки специальным гигиеническим спреем, который стоит на моем столе рядом с органайзером. Не только у меня – с началом пандемии это вошло в привычку вообще у многих. Как говорится, чистота – залог здоровья.
Правда, до недавних пор я даже не обращал внимания на то, кто производит этот спрей для рук. Честно говоря, думал, он (как и большинство из того, чем мы пользуемся) мэйд ин Китай. И как же был удивлен, когда случайно прочел на этикетке, что это – чисто российский продукт, от ООО «Валдайская косметика». Причем изготовлен спрей не на каком-то там громадном химкомбинате в столице, а в новгородской глубинке, рядом с небольшим рабочим поселком Угловка. Ну разве не чудеса! До сих пор про Угловку эту и слышал-то мало кто, а сегодня местная продукция расходится по всей стране на ура.
Как хотите, а лично для меня это и есть символ возрождения России и того, что она, что называется, «встает с колен». Не то что наша страна поставляет по гигантским трубам немцам газ или обращает в бегство британские эсминцы, а ее олигархи удивляют роскошью своих особняков и яхт арабских шейхов, а вот это – развитие производства в маленьких поселках и городках, которые не так давно фактически вымирали. Родина – она ведь начинается с малого. И возрождение Родины тоже.
Развитие с опережением
Территория опережающего социально-экономического развития (или просто ТОСЭР) «Угловка» расположена в южной части Окуловского муниципального района Новгородской области на площади 48,132 га. Это такая экономическая зона с низкими налогами и минимумом бюрократии, созданная для привлечения в регион инвестиций и, как следствие, для улучшения жизни людей. Правда, это только сейчас звучит как данность, а ведь еще несколько лет назад этой самой территории вместо опережающего развития грозила беспросветная депрессия.
Честно говоря, местным жителям, которые после развала Союза постепенно лишались работы и, соответственно, средств к существованию, просто повезло с местными же бизнесменами и чиновниками. Одни выступили с инициативой создания ТОСЭР, другие ее поддержали, вот так вот и закрутилось. Разумеется, не сразу.
Прежде, чем ТОСЭР стала явью, угловский бизнесмен Василий Ильичев в команде с вице-губернатором Новгородской области Вероникой Мининой, главой Угловки Александром Стекольниковым и прочими должностными лицами прошел в 2017 году специальное обучение по программе развития моногородов в инновационном Центре Сколково, где они вместе защитили презентацию «ТОСЭР Угловка. Развитие среднего и малого бизнеса. Строительство инфраструктуры территории развития, благоприятной для жизни людей».
Василий Ильичев не только получил тогда диплом специалиста по развитию моногородов и функции содействовать другим предпринимателям в получении статуса резидента ТОСЭР, но сам показал среднему бизнесу пример. Первыми резидентами созданной «Угловки» стали сразу три его компании – ООО «Валдайская косметика», ООО «Сил-Пласт», ООО «НовХимСеть».
К примеру, принадлежащее Ильичеву ООО «Сил-Пласт», организовало здесь производство пластиковой тары и трудоустроило с полсотни местных жителей, закупив для этого итальянское и японское оборудование.
Другое его предприятие – АО «НовХимСеть» – в статусе резидента ТОСЭР инвестировало в строительство завода по производству эфиров (этилацетата) более 120,6 млн руб., создав еще 70 рабочих мест. Соответствующее соглашение об этом в рамках Петербургского международного экономического форума-2019 подписали губернатор Новгородской области Андрей Никитин и управляющий директор компании Василий Ильичев. Причем этилоцитат тут производят по собственной технологии АО «Биотехнологии» все того же Василия Ильичева. В разработке патента также принимали участие известные ученые, кандидаты наук Иван Семенов, Владимир Меньшиков и другие. Так что благодаря «Угловке» в стране развивается не только производство, но и наука.
А вот ООО «Валдайская косметика» вносит серьезный вклад еще и в развитие отечественной медицины. Предприятие входит в список Минпромторга РФ в промышленном секторе экономики и имеет лицензию Росалкогольрегулирования на производство парфюмерно-косметической, бытовой химии и дезинфицирующих средств. Оно уже инвестировало в производство 154 млн рублей, создало более 200 новых рабочих мест и производит тот самый гигиенический спрей для рук, которым, не исключено, пользуетесь и вы тоже, чтобы защитить себя от коронавируса.
Защита от вируса и ...импортозависимости
Впрочем, это на бумаге все выглядит гладко. На самом деле за каждым бизнес-успехом в провинции сегодня кроется титанический труд. «Учредитель нашей компании был приглашен Минпромторгом в Москву на заседание, где нас попросили увеличить объемы производства антисептических спреев для рук», – рассказывал в прошлом году директор по продажам компании «Валдайская косметика» Михаил Тарасов.
Сейчас в это сложно поверить, но сама идея начать такое производство зародилась всего лишь чуть более трех лет назад, весной 2018 года, когда состоялась рабочая поездка в Японию руководства предприятия совместно с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. «Когда мы общались с коллегами и партнерами в Японии, мы увидели, что они очень щепетильно относятся к гигиене. И вернувшись, стали производить спреи для рук», – рассказал Тарасов.
И если поначалу «Валдайская косметика» выпускала лишь по 50.000 стограммовых флаконов спрея в месяц, а в декабре 2019-го года – до 1 млн штук продукции, то в апреле 2020-го увеличила мощности уже до 5 млн. А потом поставила планку и до 30 млн спреев в месяц.
Разумеется, для этого пришлось влезть в кредиты. Инвестиции ведь не берутся из воздуха. Пришлось напрячься и рабочим – предприятие перешло на круглосуточный режим работы, то есть появились новые рабочие места. Появились новые заказы и у других российских компаний – часть оборудования решили закупить у российских производителей. В частности, в Санкт-Петербурге, у профильной компании, которая производит качественное оборудование по высокоточному розливу.
На комплектующие тоже пришлось перейти свои, отечественные, поскольку пандемия перекрыла прежний поток поставок из Китая, создав дефицит распылителей и флаконов. «Поэтому, – говорят на «Валдайской косметике», – в рамках перевооружения производства мы решили производить все эти комплектующие у себя на предприятии, чтобы не зависеть ни от кого». Чем не импортозамещение в чистом виде!
В настоящее время завод ведет строительство собственных линий по производству тары. При том, что в состав компании уже входят производственные мощности, позволяющие выпускать, на минуточку, до 100.000 литров продукции в сутки, что делает предприятие одним из крупнейших производителей антисептиков на территории всей страны.
Гигиенические спреи, гели, дезинфицирующее средства для поверхностей, защитные маски... Что немаловажно, солидная часть этой продукции собственного производства безвозмездно передается медучреждениям, детским домам, домам престарелым... Тому, кто в этом сейчас так нуждается. Даже депутаты Госдумы пользуются спреем из Угловки, чтобы голосовать, как говорится, с чистыми руками и чистой совестью. Да что депутаты. Даже во время большой пресс-конференции Путина именно эти антисептики стояли на столах, так что «Угловка» давно уже переросла размеры Новгородской области, став территорией, значимой для всей страны.
ТОСЭР оказалась перед выборами
А ведь на территории «Угловки» расположены и прочие успешные предприятия. В том числе, принадлежащий Василию Ильичеву «Угловский комбинат бытовой химии», который в 2010 году стал единственным российским предприятием, прошедшим аудит европейского представительства и получившим одобрение на изготовление эксплуатационных жидкостей под брендом Shell. Так что не мы тут становимся зависимы от заграницы, а заграница от нас. Впрочем, хватает у комбината и российских клиентов – ООО «Пеноплекс СПб», ООО «Сибирская Полимерная Компания», ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС» и другие. Немецкое оборудование, собственная аттестованная лаборатория и умелые руки угловцев стали знаком качества выпускаемой здесь продукции.
Конечно, это все работало бы и без создания особой экономической зоны, но сложностей было бы больше. А так, согласно плану развития территории, строительство новых производственных и офисных площадей составляет 20 тысяч квадратных метров при ставке арендной платы, значительно более бюджетной, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Все это, как ожидается, к 2025 году увеличит не только зарплату местного населения (до 50 тысяч рублей в месяц), но и продолжительность жизни (еще на четыре года).
При этом, как и следовало ожидать, создание ТОСЭР уже позволило диверсифицировать экономику населенного пункта, снизить зависимость от некогда градообразующей организации – АО «Угловский известковый комбинат», создать с полтыщи дополнительных рабочих мест и привлечь инвестиции в объёме 4,7 млрд рублей. Одних только налогов с этой территории в бюджет поступает 120 млн. И это – только начало.
В соответствии с бизнес-планом экономического развития ТОСЭР «Угловка», братья Василий и Сергей Ильичевы запланировали создание на данной территории завершенного цикла производства парфюмерно-косметической, бытовой химии и дезинфицирующих средств. А это значит – новые инвестиции, новые налоги и новые рабочие места. Разве это не то самое возрождение российской экономики, о которой так много говорят чиновники в Москве?
Даже местный омбудсмен Юрий Михайлов, который на прошлой неделе посетил предприятия Василия Ильичева, был приятно удивлен: он ожидал повстречать здесь грязные гаражи с производством на коленке, а увидел светлые цеха и японские станки, бесплатную столовую и спортзал для персонала. Визит, правда, несколько омрачило то, что успешный бизнес всегда привлекает завистников: против братьев Ильичевых на сомнительных основаниях недавно возбудили уголовное дело, и даже заключили под стражу, что при экономических статьях не так чтобы очень законно. Но ситуация уже на контроле у Бориса Титова и депутатов Госдумы, так что скоро все должно утрястись. Тем более, что в данном случае речь идет не только о судьбе конкретных бизнесменов, приговор которым может стать приговором их предприятиям и их рабочим, а о судьбе всей ТОСЭР, которая до сих пор активно развивалась. И развивалась успешно.
И этот успех, кстати, одна из причин того, что по результатам последних региональных выборов в прошлом сентябре Совет депутатов Угловского городского поселения сейчас сформирован целиком из представителей «Единой России». Это говорит о том, что несмотря на все те трудности, с которыми с началом пандемии столкнулись люди, население поддерживает инициативы действующей власти, поскольку вновь поверило в будущее и увидело перспективы. Ведь если раньше Угловка была символом всеми забытого медвежьего угла, который жители покидали в поисках лучшей жизни, то с развитием ТОСЭР она превратилась в место, которое вполне достойно стать примером для всей остальной страны.
Рубрика: Политика