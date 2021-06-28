"Как он сдерживает смех при комментариях?" В Сети снова врезали Пескову за уход от ответа

Журналисты ожидаемо спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова про огромную стройку в Ново-Огарево вблизи резиденции Владимира Путина, которую обнаружило издание «МБХ Медиа». Представитель Кремля не стал вилять и ответил, что «ничего такого там нет».

Не остановило его даже наличие в открытом доступе различных карт со спутников, подтверждающих стройку. Но, справедливости ради, Песков в речи специально уточнил про «территорию резиденции», как в свое время президент России сделал про «близких родственников», отвечая на вопрос о дворце в Геленджике.

«В Ново-Огарево нет никаких строек. Это резиденция главы государства. Я могу сказать, что на территории резиденции президента нет никаких строек», – сказал Песков.

Напомним, что «МБХ Медиа» сообщило, что в последние годы близ официальной резиденции Владимира Путина в Ново-Огареве, где он, по официальной информации, проводит чуть ли не больше всего времени, началась огромная стройка масштабных комплексов. Кто владеет этой недвижимостью, кто её оплачивает и кто занимается её строительством – все эти данные не разглашаются, а за работами вполне официально наблюдает Федеральная служба охраны. Сейчас строительство уже подходит к концу, и «МБХ Медиа» оценивает его общую стоимость примерно в 97,7 миллиарда рублей по рыночным расценкам. При этом общая площадь занятых под комплекс участков составляет 2,1 миллиона квадратных метров.

Понятно, что любой здравомыслящий россиянин, прочитавший такую новость, прежде всего, залезет в различные спутниковые карты, чтобы проверить, а есть ли вообще стройка или это фейк чистой воды. И, естественно, обнаружит огромные площади строительных работ около резиденции президента. Поэтому ответ «ничего такого там нет» вряд ли кого-то удовлетворил.

«Нет стройки? Ха-ха! Да вы в спутниковые карты загляните, наберите Ново-Огарево, резиденция, и слева увидите сие чудо с мостом. Карты обновились в мае 2021 года и очень передают атмосферу... Объект есть, а интернет-следа по закупкам, межеванию, кадастру нет. Лихо! Ну, пускай это земли резиденции, но тратить миллиарды страны с 20 миллионами бедных - это верх цинизма», – считает читатель.