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"Как он сдерживает смех при комментариях?" В Сети снова врезали Пескову за уход от ответа

Россияне не поверили в "ничего такого там нет" от пресс-секретаря президента про стройку в Ново-Огарево

Фото: mskagency.ru

Журналисты ожидаемо спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова про огромную стройку в Ново-Огарево вблизи резиденции Владимира Путина, которую обнаружило издание «МБХ Медиа». Представитель Кремля не стал вилять и ответил, что «ничего такого там нет».

Не остановило его даже наличие в открытом доступе различных карт со спутников, подтверждающих стройку. Но, справедливости ради, Песков в речи специально уточнил про «территорию резиденции», как в свое время президент России сделал про «близких родственников», отвечая на вопрос о дворце в Геленджике.

«В Ново-Огарево нет никаких строек. Это резиденция главы государства. Я могу сказать, что на территории резиденции президента нет никаких строек», – сказал Песков.

Напомним, что «МБХ Медиа» сообщило, что в последние годы близ официальной резиденции Владимира Путина в Ново-Огареве, где он, по официальной информации, проводит чуть ли не больше всего времени, началась огромная стройка масштабных комплексов. Кто владеет этой недвижимостью, кто её оплачивает и кто занимается её строительством – все эти данные не разглашаются, а за работами вполне официально наблюдает Федеральная служба охраны. Сейчас строительство уже подходит к концу, и «МБХ Медиа» оценивает его общую стоимость примерно в 97,7 миллиарда рублей по рыночным расценкам. При этом общая площадь занятых под комплекс участков составляет 2,1 миллиона квадратных метров.

Понятно, что любой здравомыслящий россиянин, прочитавший такую новость, прежде всего, залезет в различные спутниковые карты, чтобы проверить, а есть ли вообще стройка или это фейк чистой воды. И, естественно, обнаружит огромные площади строительных работ около резиденции президента. Поэтому ответ «ничего такого там нет» вряд ли кого-то удовлетворил.

«Нет стройки? Ха-ха! Да вы в спутниковые карты загляните, наберите Ново-Огарево, резиденция, и слева увидите сие чудо с мостом. Карты обновились в мае 2021 года и очень передают атмосферу... Объект есть, а интернет-следа по закупкам, межеванию, кадастру нет. Лихо! Ну, пускай это земли резиденции, но тратить миллиарды страны с 20 миллионами бедных - это верх цинизма», – считает читатель.

Возле резиденции Путина в "Ново-Огареве" журналисты нашли стройку ФСО на 100 млрд

«Погружаясь в эти бездонные голубые глаза Пескова, начинаешь верить, что их обладатель врать не может. И ведь действительно не обманул – на территории нет никаких строек. По соседству – это не на территории», – также обратил внимание на формулировку пресс-секретаря россиянин.

«Фото фальшивые? Ай да Песков!» – поразился москвич умению пресс-секретаря президента уходить от ответов.

«Просто Песков не договорил. «Ничего такого там нет, чтобы можно было удивляться. Даже не Эрмитаж», – предположил пенсионер, что хотел сказать представитель Кремля.

«Если «нет ничего такого», значит есть «что-то другое». Просто Песков зашифровал свою речь», –  предполагает читатель.

«Как это «там ничего такого нет» если есть ? Но не верьте своим глазам. Верьте Пескову!» –  призывает студент.

«Песков врать не станет! А если серьезно, вот интересно, как он сдерживает свой смех, делая комментарии?» – поражается сибиряк умениям пресс-секретаря президента.

«Думаю, правильнее было бы сразу у Ротенберга спросить. Может он снова какой-то недостроенный апарт-отель приобрел?» вспоминает историю про Геленджик читатель.

«Значит, друзья строят. Подождём, что скажет Ротенберг», – вторит ему следующий комментатор.

«Ни мне! Ни моим близким родственникам! Никогда!» А если серьезно, пусть Путин на свою зарплату в 800 тысяч рублей строит всё, что хочет. А вот всё, что не вписывается в зарплату - это уже казнокрадство», – рассуждает профессор.

«Срочно готовьте очередного «бенефициара» для строительства «апарт-отеля». В прошлый раз слишком долго искали – никто не поверил», – советует уралец.

«Да это разве стройка? Так, Ротенберг качалку себе смастерил из того, что было», – иронизирует читатель напоследок.

Теги: #Путин, #Песков

Рубрика: Политика

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