"20 лет пичкали россиян теориями заговора": журналист о причинах проблем с вакцинацией в РФ
Жизнь в осаждённой крепости, во главе которой стоит Путин – это жизнь в бесконечных фантазиях о том, какие ещё пакости готовят враги, считает Эггерт
Одна из ключевых проблем начавшейся более полугода тому назад в России кампании по массовой иммунизации населения – появление целой, не менее массовой, категории людей, которые напрочь отрицают пользу и эффективность вакцины в вопросе формирования иммунного ответа к коронавирусу.
Впрочем, это если говорить официальным языком. Но если попробовать описать ситуацию простыми словами, получится, что в российском обществе в эпоху развитых соцсетей и неограниченного доступа к любой информации в Сети складывается парадоксальная ситуация. Огромное количество граждан склонны верить разного рода конспирологам с их теориями о всемирном заговоре глобальных элит, массовом чипировании населения планеты и прочем.
Достаточно почитать комментарии в социальных сетях, чтобы понять: процент россиян, заявляющих, что они готовы предпринимать всё возможное ради того, чтобы избежать вакцинации, остаётся довольно высоким. На этом фоне возникает немало споров, в рамках которых сторонники вакцинации обвиняют антиваксеров в невежестве, а последние отвечают оппонентам в не менее оскорбительном ключе, называя их «безвольными и послушными рабами фармацевтических корпораций и теневого мирового правительства».
Впрочем, подобные разговоры ходили и раньше. Не на пустом месте, к примеру, возникли слухи о том, что «Россией управляют англосаксы», или о «плоской Земле», а также о многом другом. И если прежде подобные теории равно как и их распространение особого внимания не заслуживали, то в условиях пандемии они превратились в проблему, поскольку растущее неверие большого числа людей срывает планы по вакцинации и создаёт дополнительные проблемы в борьбе с заболеванием.
Между тем, как считает российский журналист Константин Эггерт, в сложившейся ситуации есть большая доля вины официальных российских властей, а именно государственной пропаганды, которая в своё время сама навязала гражданам немало конспирологических теорий, каждый раз преследуя одну единственную цель – мобилизовать «ядерный» и другой электорат перед выборами. Теперь же, отмечает журналист, власти лишь пожинают плоды собственного безответственного отношения к информации и общественному мнению.
«Государственные СМИ в течение последних двух десятков лет в буквальном смысле пичкают россиян разного рода конспирологическими теориями заговора. Жизнь в осаждённой крепости России, во главе которой стоит комендант Путин – это жизнь в бесконечных мрачных фантазиях о том, какие ещё пакости готовят для страны враги.
Власти слишком долго играли на главном чувстве граждан, а главными составляющими, которые власти развивали через всю эту пропаганду, стали неверие и цинизм.
– Совсем неважно, как вы там проголосуете, можете вообще не ходить на выборы, главное верьте в то, что от вас на них ничего не зависит. Повсюду проникают агенты ЦРУ, американцы, масоны, сионисты. А оппозиционер Алексей Навальный – агент всего этого, ну и далее по списку. Только мы можем вас спасти, поскольку кругом враги и от вас самих ничего не зависит, – заявил Эггерт в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Разумеется, люди во всё это верят. Россия – страна, в которой, насколько я помню, менее 20% людей имеют загранпаспорта и вообще куда-то выезжали хотя бы раз в своей жизни. И власти, столкнувшись с пандемией, сначала решали вопрос голосования за поправки и обнуление. Сейчас власти ходят по очень узкому бордюрчику между двумя потоками машин на МКАДе, с одной стороны, боясь признать, что все на самом деле очень плохо, а с другой – пытаясь подтолкнуть людей к вакцинации и ответственному отношению к своему здоровью.
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Рубрика: Политика