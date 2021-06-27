"20 лет пичкали россиян теориями заговора": журналист о причинах проблем с вакцинацией в РФ

Одна из ключевых проблем начавшейся более полугода тому назад в России кампании по массовой иммунизации населения – появление целой, не менее массовой, категории людей, которые напрочь отрицают пользу и эффективность вакцины в вопросе формирования иммунного ответа к коронавирусу.

Впрочем, это если говорить официальным языком. Но если попробовать описать ситуацию простыми словами, получится, что в российском обществе в эпоху развитых соцсетей и неограниченного доступа к любой информации в Сети складывается парадоксальная ситуация. Огромное количество граждан склонны верить разного рода конспирологам с их теориями о всемирном заговоре глобальных элит, массовом чипировании населения планеты и прочем.

Достаточно почитать комментарии в социальных сетях, чтобы понять: процент россиян, заявляющих, что они готовы предпринимать всё возможное ради того, чтобы избежать вакцинации, остаётся довольно высоким. На этом фоне возникает немало споров, в рамках которых сторонники вакцинации обвиняют антиваксеров в невежестве, а последние отвечают оппонентам в не менее оскорбительном ключе, называя их «безвольными и послушными рабами фармацевтических корпораций и теневого мирового правительства».

Впрочем, подобные разговоры ходили и раньше. Не на пустом месте, к примеру, возникли слухи о том, что «Россией управляют англосаксы», или о «плоской Земле», а также о многом другом. И если прежде подобные теории равно как и их распространение особого внимания не заслуживали, то в условиях пандемии они превратились в проблему, поскольку растущее неверие большого числа людей срывает планы по вакцинации и создаёт дополнительные проблемы в борьбе с заболеванием.