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"Меняем маски на подгузники": в обществе шутят над новыми симптомами коронавируса

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, у Covid-19 появились новые симптомы, которые могут напоминать ангину

Фото: Александр Кулебякин/Global Look Press

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко выступил с новыми важными «коронавирусными» заявлениями. Так, по словам министра, у Covid-19 появились новые симптомы, которые могут напоминать ангину.

– С появлением новых штаммов коронавируса, начали появляться и симптомы, которые не фиксировались прежде, – заявил чиновник в интервью журналистке Наиле Аскер-заде.

При этом он перечислил наиболее распространённые проявления заболевания из тех, которые считаются новыми.

– Иногда отмечаются какие-то кишечные проявления. Но ещё чаще медики сталкиваются с симптомами, похожими на ангину, а также рядом других, – объяснил он.

Мурашко при этом отметил, что вирус начал распространяться быстрее, то есть повысилась его контагиозность. Также министр подчеркнул, что на долю привитых в числе заболевших коронавирусом россиян сегодня приходится не более 2,5%. Более того, у вакцинированных пациентов болезнь протекает преимущественно в лёгкой форме, к примеру, 95% из них даже не нуждаются в госпитализации.

"Ну всё, снимаем ограничения и живём дальше": россияне о заявлении НИИ Пастера о коронавирусе

Примечательно, что с такими заявлениями Мурашко выступил на фоне прозвучавших ранее высказываний представителей властей о стабилизации ситуации. В Москве, к примеру, на этом фоне даже объявили об отмене системы QR-кодов и прочих ограничений. Россияне же отреагировали на слова министра, как всегда, эмоционально, выплеснув в его адрес массу критики и негатива, накопленных за последние месяцы.

«У меня от одних только этих новостей уже кишечные проявления».

«Скоро скажут, что переломы и ножевые ранения тоже новые симптомы короны».

«Меняем маски на подгузники».

«Любая болезнь это коронавирус, что не понятно».

«Уже не знают, что ещё придумать, как приукрасить».

«Нога зачесалась, тоже ковид? Маразм крепчает…»

«Скоро все будут в подгузниках ходить».

«Ну везде приплетают этот вирус. Уже и на понос свалили».

«Как они уже всех задолбали своими сказками!!!»

«Надо же как-то отвлекать россиян от всеобщего подорожания», – пишут комментаторы в социальных сетях.

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