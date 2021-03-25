"Меняем маски на подгузники": в обществе шутят над новыми симптомами коронавируса

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко выступил с новыми важными «коронавирусными» заявлениями. Так, по словам министра, у Covid-19 появились новые симптомы, которые могут напоминать ангину.

– С появлением новых штаммов коронавируса, начали появляться и симптомы, которые не фиксировались прежде, – заявил чиновник в интервью журналистке Наиле Аскер-заде.

При этом он перечислил наиболее распространённые проявления заболевания из тех, которые считаются новыми.

– Иногда отмечаются какие-то кишечные проявления. Но ещё чаще медики сталкиваются с симптомами, похожими на ангину, а также рядом других, – объяснил он.

Мурашко при этом отметил, что вирус начал распространяться быстрее, то есть повысилась его контагиозность. Также министр подчеркнул, что на долю привитых в числе заболевших коронавирусом россиян сегодня приходится не более 2,5%. Более того, у вакцинированных пациентов болезнь протекает преимущественно в лёгкой форме, к примеру, 95% из них даже не нуждаются в госпитализации.