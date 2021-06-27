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"Ну всё, снимаем ограничения и живём дальше": россияне о заявлении НИИ Пастера о коронавирусе

Уже сегодня представители института заявляют, что показатели коллективного иммунитета к коронавирусу в стране достигли отметки в 60%

Фото: Global Look Press

Казалось бы, ещё недавно российские власти в очередной раз жаловались на слишком низкие темпы вакцинации, что подтверждалось целым набором вводимых ограничений и правил, призванных фактически вынудить население отправиться в ближайший пункт вакцинации.

Лишь в последние несколько дней риторика представителей властей претерпела некоторые изменения. Собянин, к примеру, объявил об отмене системы QR-кодов в Москве, заявив, что ситуация с заболеваемостью стабилизируется. Впрочем, политологи уверены, что это решение, равно как и положительная риторика столичного градоначальника, вызваны лишь приближающимися выборами и нежеланием власти терять рейтинги.

Как бы там ни было, но уже сегодня в НИИ Пастера заявляют, что показатели коллективного иммунитета к коронавирусу в стране достигли отметки в 60%. Парадоксальность ситуации заключается ещё и в том, что подобные заявления звучат на фоне довольно высоких показателей по заболеваемости. К примеру, за минувшие сутки в стране снова выявлено более 25 000 новых случаев заражения.

Однако данные учёных выглядят именно так. Предварительно подсчитано, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в Росси достиг отметки в 60%. Об этом рассказал глава Петербургского НИИ микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян.

– В целом по стране нам удалось достичь примерно 60%, это ещё не тот уровень, который позволяет расслабиться, но уже есть возможность управлять процессом. В действительности же нужно дойти до 90%, – заявил Тотолян в эфире телеканала «Россия 1».

Россияне, к слову, довольно бурно отреагировали на эти заявления. Большинство из комментаторов удивляются тому, откуда взялись такие цифры, если ещё недавно назывались куда более скромные значения в рамках кампании по иммунизации населения.

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Звучат также подозрения, что цифры специально подводят под положительные результаты перед выборами, а после сентябрьского голосования могут снова «опустить» их. Но чаще всего звучат предположения и высказываются надежды на то, что в сложившихся условиях обязательную вакцинацию можно отменить.

«Отлично! Оставьте в покое остальных, тем более тех, кому это противопоказано!»

«Как они это подсчитали? Просто цирк с конями!»

«Ну всё, убираем маски, снимаем ограничения и живём дальше».

«Ну наконец-то, можно спать спокойно, может наконец уже начнут лечить от других болезней».

«А после выборов резко вырастет количество заболевших».

«Отменяйте уже намордники».

«Ну теперь ждём новый штамм и все по новой».

«Такое впечатление, что беспорядочное жонглирование цифрами – это любимая забава власти. Не удивлюсь, если к параду ВМФ он достигнет 90%, а сразу после него, окажется только на уровне 20%».

«Когда успели то? Они там полоумные что ли? Две недели назад говорили, что меньше 10 процентов прививочных, а теперь уже 60».

«Надеюсь теперь добровольную (принудительную) вакцинацию отменят».

«После выборов новый штамм появится и ещё нужно будет уколоться 5 раз».

«Перед выборами решили сбавить обороты, после них начнём по полной», – пишут в комментариях граждане.

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