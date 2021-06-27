"Ну всё, снимаем ограничения и живём дальше": россияне о заявлении НИИ Пастера о коронавирусе

Казалось бы, ещё недавно российские власти в очередной раз жаловались на слишком низкие темпы вакцинации, что подтверждалось целым набором вводимых ограничений и правил, призванных фактически вынудить население отправиться в ближайший пункт вакцинации.

Лишь в последние несколько дней риторика представителей властей претерпела некоторые изменения. Собянин, к примеру, объявил об отмене системы QR-кодов в Москве, заявив, что ситуация с заболеваемостью стабилизируется. Впрочем, политологи уверены, что это решение, равно как и положительная риторика столичного градоначальника, вызваны лишь приближающимися выборами и нежеланием власти терять рейтинги.

Как бы там ни было, но уже сегодня в НИИ Пастера заявляют, что показатели коллективного иммунитета к коронавирусу в стране достигли отметки в 60%. Парадоксальность ситуации заключается ещё и в том, что подобные заявления звучат на фоне довольно высоких показателей по заболеваемости. К примеру, за минувшие сутки в стране снова выявлено более 25 000 новых случаев заражения.

Однако данные учёных выглядят именно так. Предварительно подсчитано, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в Росси достиг отметки в 60%. Об этом рассказал глава Петербургского НИИ микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян.

– В целом по стране нам удалось достичь примерно 60%, это ещё не тот уровень, который позволяет расслабиться, но уже есть возможность управлять процессом. В действительности же нужно дойти до 90%, – заявил Тотолян в эфире телеканала «Россия 1».

Россияне, к слову, довольно бурно отреагировали на эти заявления. Большинство из комментаторов удивляются тому, откуда взялись такие цифры, если ещё недавно назывались куда более скромные значения в рамках кампании по иммунизации населения.