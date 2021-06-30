"Команда 29" после признания "нежелательной" прекращает работу

Генпрокуратура РФ отождествляет правозащитный проект «Команду 29» с находящейся в перечне нежелательных организацией чешской НКО Společnost Svobody Informace.

Из-за этого проект вынужден прекратить свою работу. «Адвокаты и юристы продолжат работать в делах своих подзащитных исключительно в личном качестве, если подзащитные не откажутся от их помощи в создавшейся ситуации», – говорится в заявлении организации.

Закрываются также все медиа-проекты «Команды 29», отменяются все регулярные платежи.

«Мы не согласны с этим. Выводы Генпрокуратуры противоречат фактам и праву, они произвольны и надуманны. “Команда 29” не имеет никаких отношений с чешской НКО. Юристы оспорят отождествление, но прямо сейчас мы не можем игнорировать позицию силовиков», – констатируют правозащитники.