"Вот трепач!" Пескова снова разнесли в соцсетях из-за вакцин

За эти невнятные ответы в соцсетях Пескова в очередной раз разнесли.

«Мы, например, очень приветствовали бы, если наша вакцина была признана в соответствующих зарубежных странах». Но! Песков умолчал о том, что четыре вакцины «в соответствующих зарубежных странах» прошли все проверки и удовлетворяют всем протоколам брюссельских бюрократов, а наш «Спутник V» не удовлетворяет, потому что не прошло оных. Так предоставьте документацию, а не требуйте "встречное движение"!» – призывает россиянин Пескова.

«Как насчёт в следующий раз центру Гамалеи не просрочить подачу нормативных документов? Сразу вся проблема пропадает», – пишет читатель.

«Ничего не понял. Если зарубежные вакцины не признали у нас, а наши вакцины не признали у них, тогда на каком основании открыли границы и разрешили отдыхать в Индии, в Турции, в Египте и т. д.? Где логика?» – задаёт резонный вопрос москвич.

«А как же детишки депутатиков и чинуш к британцам поедут учиться? Где-то незаконно Pfizer вколят?», – уточняет студент.

«Ну, понятно. Дело не в заботе о населении, дело в деньгах. Сколько стоит здоровье граждан, Песков?» – звучит риторический вопрос от инженера.

«У режима одна задача – продать жижу Европе, поделить бабки и объявить конец пандемии», – краток читатель.

«Логика в том, что никого не интересует здоровье людей, а лишь желание впарить как можно больше вакцин. Не удивлюсь, если для разных стран будут годными разные вакцины, и если куда-то едешь, то необходимо будет иметь при себе пачку свидетельств о том, что провакцинирован всеми возможными вариантами. А вообще, всё это лишний раз убедительно свидетельствует о том, что цель всего этого коронобесия – чисто надувательство и бизнес. В противном случае никому бы и в голову не пришло что-то там не признавать», – даёт более расширенную версию предыдущих комментариев петербуржец.

«Когда этот Песков, кстати, сделает себе прививку?» – уточняют у пресс-секретаря президента.

«Т. е. он и не скрывает, что зарубежные вакцины не допускают в РФ из-за того, что российские вакцины не признают в ЕС. Это прекрасно. Ну, допустим, что за бугром все русофобы и людоеды, не дают своим гражданам вакцинироваться не имеющими аналогов в мире российскими вакцинами. Только в российском руководстве сидят, получается, ничуть не лучше. Им без разницы, что разрешение импортных вакцин позволило бы увеличить число вакцинированных. Для них главное – чтобы российские вакцины за рубеж продавать разрешили. Просто бизнес, не удивительно», – звучит мнение, с которым трудно не согласится.

«Таких людей к власти допускать вообще нельзя! Вся семья – иностранцы. У него самого пока гражданство России, до тех пор, пока на заработках хорошо платят. И таких псевдопатриотов – все чиновники и правительство. Им дорога Россия, пока есть на чём поживиться и потом свалить на свою другую Родину. Им плевать на народ и страну, главное нагрести побольше денег!», – считает пенсионер.

«Вот трепач, да нет никакой политики, просто «Спутник V» не прошёл всего цикла испытаний ВОЗ. Зайдите на сайт организации, там стоит срок окончания испытаний – декабрь 2022 года», – объясняет все на пальцах напоследок читатель.