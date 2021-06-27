"Вот трепач!" Пескова снова разнесли в соцсетях из-за вакцин
На этот раз пресс-секретаря президента уличили в недосказанности о непризнании "Спутника V" в странах ЕС
Пресс-секретарю президента страны Дмитрию Пескову задали вопрос о том, почему на российский рынок не пускают иностранные вакцины. Ответ был ожидаемый, из направления «Сам дурак…»
Песков не стал отрицать, что главной причиной этого является проблема непризнания российских вакцин за рубежом. Дескать, для одобрения иностранных препаратов нужны встречные шаги со стороны Запада.
Отметим, что при этом проблемы россиян, привитых «Спутником V» – за границей становятся исключительно их проблемами. Как, например, у пилотов самолётов, которые каждый раз вынуждены сдавать ПЦР-тесты. Да и некоторые работающие в Москве сотрудники дипмиссий, в том числе привившиеся «Спутником V» по предложению МИД России, столкнулись с трудностями при попытке получить QR-код.
– Нет, пока решения этой проблемы нет, но мы знаем о существовании этой проблемы. Действительно, факт непризнания вакцин. Мы, например, очень приветствовали бы, если наша вакцина была признана в соответствующих зарубежных странах. Конечно, это большая проблема непризнания вакцин, – пояснил Песков.
Он отметил, что ответ на этот вопрос предстоит найти вместе с международными партнёрами. При этом Песков подчеркнул, что для этого «необходимо встречное движение».
За эти невнятные ответы в соцсетях Пескова в очередной раз разнесли.
«Мы, например, очень приветствовали бы, если наша вакцина была признана в соответствующих зарубежных странах». Но! Песков умолчал о том, что четыре вакцины «в соответствующих зарубежных странах» прошли все проверки и удовлетворяют всем протоколам брюссельских бюрократов, а наш «Спутник V» не удовлетворяет, потому что не прошло оных. Так предоставьте документацию, а не требуйте "встречное движение"!» – призывает россиянин Пескова.
«Как насчёт в следующий раз центру Гамалеи не просрочить подачу нормативных документов? Сразу вся проблема пропадает», – пишет читатель.
«Ничего не понял. Если зарубежные вакцины не признали у нас, а наши вакцины не признали у них, тогда на каком основании открыли границы и разрешили отдыхать в Индии, в Турции, в Египте и т. д.? Где логика?» – задаёт резонный вопрос москвич.
«А как же детишки депутатиков и чинуш к британцам поедут учиться? Где-то незаконно Pfizer вколят?», – уточняет студент.
«Ну, понятно. Дело не в заботе о населении, дело в деньгах. Сколько стоит здоровье граждан, Песков?» – звучит риторический вопрос от инженера.
«У режима одна задача – продать жижу Европе, поделить бабки и объявить конец пандемии», – краток читатель.
«Логика в том, что никого не интересует здоровье людей, а лишь желание впарить как можно больше вакцин. Не удивлюсь, если для разных стран будут годными разные вакцины, и если куда-то едешь, то необходимо будет иметь при себе пачку свидетельств о том, что провакцинирован всеми возможными вариантами. А вообще, всё это лишний раз убедительно свидетельствует о том, что цель всего этого коронобесия – чисто надувательство и бизнес. В противном случае никому бы и в голову не пришло что-то там не признавать», – даёт более расширенную версию предыдущих комментариев петербуржец.
«Когда этот Песков, кстати, сделает себе прививку?» – уточняют у пресс-секретаря президента.
«Т. е. он и не скрывает, что зарубежные вакцины не допускают в РФ из-за того, что российские вакцины не признают в ЕС. Это прекрасно. Ну, допустим, что за бугром все русофобы и людоеды, не дают своим гражданам вакцинироваться не имеющими аналогов в мире российскими вакцинами. Только в российском руководстве сидят, получается, ничуть не лучше. Им без разницы, что разрешение импортных вакцин позволило бы увеличить число вакцинированных. Для них главное – чтобы российские вакцины за рубеж продавать разрешили. Просто бизнес, не удивительно», – звучит мнение, с которым трудно не согласится.
«Таких людей к власти допускать вообще нельзя! Вся семья – иностранцы. У него самого пока гражданство России, до тех пор, пока на заработках хорошо платят. И таких псевдопатриотов – все чиновники и правительство. Им дорога Россия, пока есть на чём поживиться и потом свалить на свою другую Родину. Им плевать на народ и страну, главное нагрести побольше денег!», – считает пенсионер.
«Вот трепач, да нет никакой политики, просто «Спутник V» не прошёл всего цикла испытаний ВОЗ. Зайдите на сайт организации, там стоит срок окончания испытаний – декабрь 2022 года», – объясняет все на пальцах напоследок читатель.
Теги: #Песков, #Вакцина от коронавируса
Рубрика: Политика