"А Песков-то как рад – и в рестораны хочет, и привиться не готов": в сети разносят новое решение Собянина
Мэр Москвы отменил систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе
Мэр Москвы Сергей Собянин продолжает то без повода закручивать гайки, то так же без повода их ослаблять, каждый раз объясняя решения как-то невнятно.
На этот раз Сергей Семёнович издал указ, что с 19 июля в Москве отменят систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Он объяснил это тем, что «мера выполнила свою задачу – эпидемиологическая ситуация улучшилась, а темпы вакцинации возросли». Собянин подчеркнул, что данная мера не означает прекращения действия всех требований, введённых для борьбы с пандемией.
Аналогичное решение приняли и власти Подмосковья – там допуск клиентов по QR-кодам с понедельника будет носить рекомендательный характер.
Отметим, что сразу же после объявления, его поддержал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который почему-то никак не хочет вакцинироваться, хотя заявлял, что если люди не хотят этого делать, то добровольно могут сменить работу.
Не удивительно, что после таких резких изменений вектора борьбы с коронавирусом, россияне уже не понимают, что власти вообще делают. Поэтому в соцсетях возникает уйма предположений.
«Такое чувство, что власть имущие и вакцинироваться не хотят, и в рестораны при этом рвутся, вот и заставили Собянина дать заднюю», – предположил читатель.
«Очень похоже на правду! Не зря Песков так обрадовался новости…» – находит подтверждение слов выше следующий комментатор.
«Пригожин поди Собянина пнул – он ведь ресторатор», – есть и такая версия.
«Эта мера выполнила свою задачу…» Не смешил бы народ! Скорее, эта мера привела ресторанный бизнес ко дну!» – считает москвич.
«Чего-то Семёнович быстро сдулся. Наверное, потому что никто из его дружков не хочет носить на себе товарный код», – предположил читатель.
«Вот это манипуляции, походу средний бизнес так рухнул, что налоги нулевые. Пришлось открыть», – пишет сибиряк.
«Лицемер! Лучше скажи, что ресторанный бизнес пошёл ко дну! Насквозь вижу эту марионетку Путина!» – озвучивает мысль политолог.
«Видимо, до «жирафов» наконец дошло, что так они устроят социальный апокалипсис…» – есть и другие версии происходящего.
«Как наверху власть беснуется перед выборами, я представляю, что будет 2023 и 2024 годах», – заглядывает чуть вперёд пенсионер.
«Отличная новость, теперь ещё надо бы вернуть плановую медицинскую помощь непривитым», – предлагает инженер.
«Забавно как они людей разводят – напёрсточники отдыхают», – иронизирует читатель.
«Хочется верить, что народ не поведётся и сделает реально правильный выбор. Ведь теперь мы точно знаем, что будет, если победит ЕдРо, на своей шкуре прочувствовали их концлагерную "заботу". Граждане, будьте бдительны, не дайте себя одурачить», – призывает сделать верный выбор на выборах в Госдуму россиянин.
«Блин, а я только QR-наколку сделал…» – шутит напоследок читатель.