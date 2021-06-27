"А Песков-то как рад – и в рестораны хочет, и привиться не готов": в сети разносят новое решение Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин продолжает то без повода закручивать гайки, то так же без повода их ослаблять, каждый раз объясняя решения как-то невнятно.

На этот раз Сергей Семёнович издал указ, что с 19 июля в Москве отменят систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Он объяснил это тем, что «мера выполнила свою задачу – эпидемиологическая ситуация улучшилась, а темпы вакцинации возросли». Собянин подчеркнул, что данная мера не означает прекращения действия всех требований, введённых для борьбы с пандемией.

Аналогичное решение приняли и власти Подмосковья – там допуск клиентов по QR-кодам с понедельника будет носить рекомендательный характер.

Отметим, что сразу же после объявления, его поддержал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который почему-то никак не хочет вакцинироваться, хотя заявлял, что если люди не хотят этого делать, то добровольно могут сменить работу.