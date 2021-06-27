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"А Песков-то как рад – и в рестораны хочет, и привиться не готов": в сети разносят новое решение Собянина

Мэр Москвы отменил систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе

Фото: Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин продолжает то без повода закручивать гайки, то так же без повода их ослаблять, каждый раз объясняя решения как-то невнятно.

На этот раз Сергей Семёнович издал указ, что с 19 июля в Москве отменят систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Он объяснил это тем, что «мера выполнила свою задачу – эпидемиологическая ситуация улучшилась, а темпы вакцинации возросли». Собянин подчеркнул, что данная мера не означает прекращения действия всех требований, введённых для борьбы с пандемией.

Аналогичное решение приняли и власти Подмосковья – там допуск клиентов по QR-кодам с понедельника будет носить рекомендательный характер.

Отметим, что сразу же после объявления, его поддержал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который почему-то никак не хочет вакцинироваться, хотя заявлял, что если люди не хотят этого делать, то добровольно могут сменить работу.

Опрос. Песков считает, отмена QR-кодов – "пример эффективности и гибкости". А что думаете Вы?

Не удивительно, что после таких резких изменений вектора борьбы с коронавирусом, россияне уже не понимают, что власти вообще делают. Поэтому в соцсетях возникает уйма предположений.

«Такое чувство, что власть имущие и вакцинироваться не хотят, и в рестораны при этом рвутся, вот и заставили Собянина дать заднюю», – предположил читатель.

«Очень похоже на правду! Не зря Песков так обрадовался новости…» – находит подтверждение слов выше следующий комментатор.

«Пригожин поди Собянина пнул – он ведь ресторатор», – есть и такая версия.

«Эта мера выполнила свою задачу…» Не смешил бы народ! Скорее, эта мера привела ресторанный бизнес ко дну!» – считает москвич.

«Чего-то Семёнович быстро сдулся. Наверное, потому что никто из его дружков не хочет носить на себе товарный код», – предположил читатель.

«Вот это манипуляции, походу средний бизнес так рухнул, что налоги нулевые. Пришлось открыть», – пишет сибиряк.

«Лицемер! Лучше скажи, что ресторанный бизнес пошёл ко дну! Насквозь вижу эту марионетку Путина!» – озвучивает мысль политолог.

«Видимо, до «жирафов» наконец дошло, что так они устроят социальный апокалипсис…» – есть и другие версии происходящего.

«Как наверху власть беснуется перед выборами, я представляю, что будет 2023 и 2024 годах», – заглядывает чуть вперёд пенсионер.

«Отличная новость, теперь ещё надо бы вернуть плановую медицинскую помощь непривитым», – предлагает инженер.

«Забавно как они людей разводят – напёрсточники отдыхают», – иронизирует читатель.

«Хочется верить, что народ не поведётся и сделает реально правильный выбор. Ведь теперь мы точно знаем, что будет, если победит ЕдРо, на своей шкуре прочувствовали их концлагерную "заботу". Граждане, будьте бдительны, не дайте себя одурачить», – призывает сделать верный выбор на выборах в Госдуму россиянин.

«Блин, а я только QR-наколку сделал…» – шутит напоследок читатель.

Теги: #Собянин, #QR-код

Рубрика: Общество

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